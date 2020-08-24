Проекты в сфере альтернативной энергетики — СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Человечество с давних времен ищет варианты использования солнечной энергии. Значительный потенциал, заложенный в ней, оценили еще древние греки – по преданию, Архимед смог создать первые параболические зеркала, которые концентрировали солнечную энергию, чтобы сжечь корабли агрессоров.

Самые простые, бытовые примеры использования солнечной энергии – это многочисленные баки для нагрева воды, которые установлены на летних душах. Современные технологии открыли возможность задействовать энергию излучения Солнца значительно продуктивнее и эффективнее. Например, вакуумные солнечные коллекторы способны достаточно производительно функционировать даже зимой, температура окружающего воздуха никак не влияет на степень нагрева теплоносителя, она зависит исключительно от количества полученного излучения. Заказать солнечные электростанции и проекты в сфере альтернативной энергетики вы можете на сайте https://greensystem.com.ua.

Преимущества использования солнечной энергии: основные характеристики

Солнечная энергетика — один из наиболее привлекательных для инвесторов сегментов альтернативной энергетики. Анализ позволяет выделить основные преимущества от использования солнечной энергии: