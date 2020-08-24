Проекты в сфере альтернативной энергетики — СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Человечество с давних времен ищет варианты использования солнечной энергии. Значительный потенциал, заложенный в ней, оценили еще древние греки – по преданию, Архимед смог создать первые параболические зеркала, которые концентрировали солнечную энергию, чтобы сжечь корабли агрессоров.
Самые простые, бытовые примеры использования солнечной энергии – это многочисленные баки для нагрева воды, которые установлены на летних душах. Современные технологии открыли возможность задействовать энергию излучения Солнца значительно продуктивнее и эффективнее. Например, вакуумные солнечные коллекторы способны достаточно производительно функционировать даже зимой, температура окружающего воздуха никак не влияет на степень нагрева теплоносителя, она зависит исключительно от количества полученного излучения. Заказать солнечные электростанции и проекты в сфере альтернативной энергетики вы можете на сайте https://greensystem.com.ua.
Преимущества использования солнечной энергии: основные характеристики
Солнечная энергетика — один из наиболее привлекательных для инвесторов сегментов альтернативной энергетики. Анализ позволяет выделить основные преимущества от использования солнечной энергии:
- Это неисчерпаемый ресурс, который можно использовать совершенно бесплатно, на интенсивность его поступления влияют только естественные (природные) факторы, он не зависит от политической обстановки, курсов валют или ситуации на энергетической бирже. Солнце продолжит свое движение по небосклону вне зависимости от того, чем занимаются люди.
- Современные технологии обеспечивают высокую автономность объектов, использующих солнечную энергию. Даже для обслуживания мощных промышленных электростанций потребуется очень незначительное число работников.
- Малочисленный обслуживающий персонал, минимальный объем проводимого ТО, оценка работоспособности объекта и определение неисправности до конкретной панели с помощью специализированного ПО – все это в комплексе делает эксплуатационные затраты очень незначительными. Фактически, все расходы приходятся на первоначальный этап строительства и ввод в эксплуатацию.
- Для установки солнечной (фотогальванической) электростанции можно использовать земельные участки, которые непригодны для сельскохозяйственной деятельности, заброшенные карьеры и другие неиспользуемые земли.
- Безотходность процесса генерации электричества – после преобразования солнечной энергии не остаются радиоактивные отходы, не выделяется сажа, углекислый газ, не остается шлак.
- Безопасность объекта – сам процесс генерации электричества из солнечной энергии полностью экологичен, солнечная станция не представляет угрозы для окружающей среды или людей.
- Элементы солнечной электростанции можно демонтировать, чтобы затем переустановить в другом месте. Или перепродать, например, в Европе существует целый рынок подержанных солнечных панелей.
- Солнечная станция может стабильно работать длительное время, деградация (потеря мощности) солнечной панели в течение 25 лет не превышает 15%.