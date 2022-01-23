Профессиональные косметологичекие процедуры с MARIA GALLAND

Особенности нитевого лифтинга лица

Что такое нитевой лифтинг?

Нитевой лифтинг с косметическими средствами Maria Galland — это тип процедуры, при которой используются временные швы для создания тонкой, но видимой «подтяжки» кожи. Вместо того, чтобы удалить дряблую кожу лица пациента хирургическим путем, косметический хирург просто приостанавливает ее, сшивая ее части. Это приводит к небольшому оттягиванию кожи назад и, следовательно, к подтяжке и подтяжке лица. Нити не только идеально подходят для подтяжки кожи, но и борются со старением еще одним способом: вызывая «исцеляющую реакцию» организма и заставляя тело направлять большие выбросы коллагена на обработанные участки. Это важно, поскольку коллаген играет жизненно важную роль в процессе старения.

Коллаген поддерживает «факторы роста», которые сильно влияют на состояние нашей кожи. Помимо того, что коллаген используется для заживления ран, он помогает сохранять нашу кожу сильной, объемной и эластичной. По мере того, как мы становимся старше, наши тела постепенно производят все меньше и меньше коллагена, что приводит к уменьшению толщины кожи на 80% примерно к 70 годам. Эта потеря объема и силы является важным фактором образования лишней кожи и морщин. По мере того, как кожа становится слабее, она больше не может адекватно поддерживать ткани под ней, а это означает, что сила тяжести тянет ее вниз и растягивает. Наполнение кожи лица свежим коллагеном, когда признаки дряблости кожи еще незначительны, может помочь как уменьшить дряблость (за счет утолщения и увлажнения кожи), так и предотвратить ее ухудшение (за счет укрепления кожи).

Другими словами, этот процесс обеспечивает постоянное и прогрессирующее омоложение тканей лица. Пациенты, которым проводят подтяжку нитей для стимуляции выработки коллагена, заметят постепенное улучшение тонуса и упругости кожи. Пока их нити находятся на месте, реакция организма на заживление будет постоянно активизироваться, потому что тело захочет «залечить» зашитые области и снять швы. Организм биологически запрограммирован на такую ​​реакцию при обнаружении любого инородного объекта в дерме. К счастью, поскольку нити, помещенные под кожу во время подтяжки нитей, настолько малы, пациент ничего этого не почувствует. Большинство людей вообще не чувствуют швов после того, как кожа вокруг них зажила.