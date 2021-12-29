Производство бумажных пакетов с логотипом

Печать на бумажных пакетах: основные способы

Бумажные пакеты с логотипом – это эффективный маркетинговый инструмент, которые используют мелкие и крупные компании для продвижения своих услуг и популяризации бренда среди целевой аудитории. Однако очень важно, чтобы печать на бумажных пакетах на сайте https://goodwillpack.com.ua/ru/proizvodstvo-bumazhnyh-paketov/ была качественной. Для этого используют такие способы нанесения изображения, как офсетная печать и шелкотрафаретная печать. Об особенностях каждого из них мы подробно расскажем в нашей статье.

Офсетный способ печати

Технология офсетной печати подразумевает, что краска переносится на резиновую или металлическую форму, а затем на бумагу. Она подходит для больших тиражей бумажных пакетов. Минимальный заказ должен составлять 300 изделий, иначе себестоимость одного пакета возрастает.

Офсетная печать делится на два вида в зависимости от способа нанесения краски:

влажная — подразумевает использование раствора, который отталкивает краску, он необходим, чтобы получить интервалы (пробелы) между словами и знаками;

сухая — при печати используется силикон, который заменяет раствор, технология простая, но требует использование красок со специальным составом.

Офсетная печать имеет ряд неоспоримых преимуществ:

высокая четкость и яркость изображения;

возможность передать даже самые мелкие детали;

доступная стоимость печати при условии большого тиража;

возможность использовать разные виды краски: масляные, фолиевые, УФ-полимеризации.

Офсетная печать позволяет наносить на бумагу или другой материал практически любое изображение. Но с помощью нее нельзя печатать белой краской на цветной бумаге.

Шелкотрафаретная печать

Шелкотрафаретная печать подразумевает под собой нанесение изображения на пакет при помощи специального трафарета. Он представляет собой форму с отверстиями, через которые проникает краска на поверхность материала. Данный способ достаточно сложный, однако итоговый результат того стоит – готовое изделие имеет красивый и декоративный внешний вид.

Шелкотрафаретная печать является универсальным способом. Ее можно использовать не только для декорирования пакетов, но и для того, чтобы нанести принт на чашку или любой другой материал. Поверхность может быть плоской, объемной и даже рельефной.

Готовое изображение отличается высоким качеством и устойчивостью к воздействию внешних неблагоприятных факторов. Обусловлено это тем, что толщина красящего слоя составляет примерно 100 мкм.

Высокие декоративные свойства достигаются за счет использования красок с различными эффектами. Например, можно использовать флуоресцентные, перламутровые, блестящие, неоновые краски. Однако полутона и градиент передаются плохо, ввиду толстого слоя краски.

Минимальный тираж пакетов – 100 штук. Чем больше тираж, тем выгоднее будет печать одной единицы, что нужно учитывать. При небольшом тираже использовать шелкотрафаретный способ печати экономически нецелесообразно.