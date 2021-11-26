Деловые люди, путешественники или просто наемные работники, которых отправили в командировку, довольно часто используют арендные автомобили. Это комфортно, удобно и недорого. Разбираться в особенностях работы общественного транспорта незнакомого города, ждать забитых до отказа маршруток или искать удобных пунктов пересадок может оказаться дешевле, но в ряд ли позволит сэкономить время, а главное нервы. Сегодня достаточно популярной стала прокат автомобилей в Краснодаре.

Краснодарская компания ЮгАвтодом предлагает качественные услуги по аренде и прокату легковых машин, внедорожников и даже микроавтобусов. Главный офис компании находится в Краснодаре, но предоставление услуг охватывает почти всю территорию России. То есть вы можете взять автомобиль в аренду в одном городе, а сдать его представителям компании в другом. Тем самым оптимизировать свое путешествие и потратить минимум средств. Подробнее об условиях аренды можно узнать у ЮгАвтодом, это официальный сайт компании, где вас ждет подробные сведения о контактах фирмы.

Особенностью автотранспортного предприятия можно считать наличие собственного автопарка. Большое количество автомобилей различных классов позволит выбрать клиенту машину под конкретные цены. Среди "эконом" вариантов представлены седаны, хэтчбеки проверенных производителей Daewoo, Chevrolet, Ford, Renault и других марок. Все машины имеют небольшой пробег. В наличии имеются совершенно новые Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Стоимость аренды напрямую зависит от срока проката. Естественно, чем дольше срок аренды, тем дешевле вам обойдется автомобиль.

В премиум-классе компания ЮгАвтодом предлагает престижные марки, такие как Mercedes-Benz, Jaguar и даже Bentley. Стоимость аренды таких машин довольно высока, но кто ценит высокий комфорт и готов платить за собственный высокий статус такие машины по карману. Среди внедорожников можно найти как недорогие китайские кроссоверы, так и престижные европейские и японские марки.

Но в последнее время у компании ЮгАвтодом предпочитают заказывать минивены. Такие машины позволяют перевозить с комфортом не только несколько пассажиров, но и довольно большое количества дополнительного багажа. Идеальный вариант для групповых корпоративных поездок. Все машины компании находятся в идеальном техническом состоянии имеют кондиционер или климат-контроль и не подведут вас и ваших близких в поездках по России.