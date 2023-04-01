Промокоды на скидку SteamPay: лицензионные компьютерные игры с выгодой до 20%

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Промокод – неповторимый набор букв и цифр. В отличие от традиционных купонов уникальные промокоды встречаются только в электронном виде и используются при покупке в различных Интернет-магазинах. Как правило, промокод дается на определенный промежуток времени и имеет очевидную выгоду. Это весьма грамотный ход, с помощью которого торговые площадки привлекают новых покупателей и поддерживают отношения с постоянными.



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Источник: https://penza-post.ru/partners/promokody-na-skidku-steampay-licenzionnye-kompyuternye-igry-s-vygodoj-do-20