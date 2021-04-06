Прописка в Киеве — необходимые документы и шаги

В нашей стране на законодательном уровне установлено, что любой человек обязан иметь регистрацию (в период СССР это называлось «прописка»), оформляемую на месте его проживания (непрерывная регистрация по месту жительства через мфц москва) или временного нахождения (кратковременная регистрация). Еще совсем недавно оформление регистрации было процессом довольно хлопотным, но сегодня можно прописаться в жилую площадь через МФЦ «Мои документы», существенно сохранив время.

Порядок действий при оформлении прописки в Киеве через МФЦ

При подаче заявления на непрерывную регистрацию нет надобности заранее выписываться со старого адреса: выписка будет осуществлена автоматично. Чтобы через МФЦ выписаться и прописаться в новую жилую площадь, нужно сделать несколько несложных манипуляций.

Приготовить нужный набор документов

Узнать адреса и рабочие часы близлежащего МФЦ (перечень МФЦ по регионам Украины есть на этом сайте), при большом желании записаться на прием по телефону горячей телефонной линии. Подготовительная запись не считается просто обязательным требованием, можно просто прийти в МФЦ, взять талон и в порядке электронной очереди попасть на прием. Полное название услуги: «Регистрационный учет граждан Украины на месте нахождения и по месту проживания в границах Украины (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Украины с регистрационного учета на месте нахождения и по месту проживания в границах Украины)».

Подойти к профессионалу МФЦ в указанное окно, передать ему документы, в том числе паспорт, получить расписку об их принятии.

В конкретные сроки еще раз посетить МФЦ и получить паспорт с отметками снятии с регистрационного учета и о регистрации по новому адресу (с 2016 года МФЦ снабжены полномочиями своими силами выдавать готовые документы).

Невидимые моменты оформления прописки через универсальный центр

Собираясь прописаться через МФЦ по новому месту жительства, необходимо не забывать об определенных нюансах этого варианта оформления регистрации.

Если понадобится оформить постоянную или временную регистрацию человек должен обратиться в универсальный центр с полным пакетом нужных документов и заявлением.

При этом, если вы считаетесь хозяином квартиры, вы имеете право не предоставлять документы о праве собственности на жилая площадь, на которую выполняется прописка, так как информацию про объект недвижимости служащие могут запросить своими силами через Росреестр. Впрочем документы на жилье лучше все же захватить с собой, это поможет сделать быстрее процесс.

Как уже было упомянуто, выписаться из жилой площади можно из иного города (того, в котором находится ваш новый адрес проживания). Это будет сделано автоматично при вашем обращении об оформлении регистрации.

Регистрация на месте нахождения (кратковременная) требуется только в случае если срок временного нахождения гражданина Украины превысит 90 дней.