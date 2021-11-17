Pulsar Digisight Ultra N455 — цифровой прицел ночного видения

Скотт Кантри впервые увидел N455 на выставке «Tackle and Guns Trade» в Стоунли, и нам посчастливилось стать одним из первых в Великобритании, кто испытал его на себе.

Мы много слышали о N455, и мы были рады узнать, оправдал ли он наши ожидания, и не могли дождаться, чтобы опробовать его. Британские дистрибьюторы Томас Джекс имели доступ к специально построенному легкому свободному туннелю на полдень, поэтому мы опробовали N455.

Настройка N455

Установка N455 на огнестрельное оружие не может быть проще, так как регулируемый ласточкин хвост подходит для большинства винтовок от 11 мм ласточкиного хвоста до ткача. Как часть продолжающейся разработки продукта для N455, Pulsar вскоре выпустит свое собственное программное обеспечение для проектирования сетки, которое в настоящее время находится на стадии бета-тестирования.

Это позволит пользователю дома создавать свои собственные сетки для своих требований. После этого вы можете иметь сетку для 25-ярдовой линейки на борту пневматической винтовки или сетку для милдота. Мы в Шелди Optical Devices тестируем новое программное обеспечение Pulsar и предлагаем бесплатную услугу по созданию сетки, когда вы покупаете у нас Digisight Ultra N455

Настройка упрощается с помощью системы PULSAR, позволяющей регулировать положение сетки при помощи одного живого выстрела. Я нашел это очень простым в использовании, и хотя мне нужно было два или три выстрела, чтобы убедить себя, что он был обнулен правильно, это, безусловно, способ экономии патронов.

Большинству людей измерение расстояния ночью особенно сложно, и это создает проблему при настройке обычных прицелов NV.

В прошлом я обнаружил, что это проблема с использованием устройства Gen 1 ночью, но с Pulsar N455 система с одним выстрелом делает это проще, хотя с N455, устойчивым к яркому освещению, вы можете использовать его и при дневном свете. Это отличная новость для настройки в течение дня перед тем, как выходить на охоту ночью.