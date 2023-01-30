Путешествие в Таиланд. Пляжи и сувениры в Паттайи

Что привезти можно из Тайланда?

Фрукты или сухофрукты. Свежие фрукты можете рассмотреть как презент, только если у вас кратковременный перелет и вы спустя сутки будете дома. Знакомство с Таиландом у меня началось с пробы всех экзотических фруктов, которые только можно повстречать на рынках. У меня глаза разбегались от обилия подбора — манго, драгон, папайя, мангостин, маракуйя, гуава, рамбутан. А ведь многие из них никогда не появились на отечественных прилавках. Выбрать тур в Таиланд по хорошей цене вы можете на сайте оператора https://www.tez-tour.com/catalog/thailand.html.

Главное (!) В первую очередь взгляните в конце публикации перечень фруктов не позволенных к вывозу из Тайланда.

К большому сожалению, наш перелет до дома был долгим, более того с пересадкой на поезд, благодаря этому за два дня в пути эти презенты могли испортиться, и мы не рискнули взять с собой фрукты из Тайланда. Но затарились ими же, исключительно в засушенном виде. В магазинчиках 7/11 и Family mart полно упаковок с сушеными манго и прочими экзотическими фруктами. А для малышей можете взять конфеты с аналогичными предпочтениями.

Напитки

Хмельной напиток. Первый раз попробовав местные напитки с градусом, разницы между нашим и пивом и тайским мы не почувствовали. А вот вино и виски тут выполняют по специальным технологиям. Как получают вино «Sato» или рисовое вино можно предположить из его наименования.

Виски с находящимися в нем пауками и скорпионами, я рекомендую не приобретать. Мало ли какая змея пошла в расход, для приготовления подобного напитка. Ваш желудок не привык к аналогичной экзотике, куда побежите искать противоядие? Благодаря этому задействовать его лучше исключительно в качестве настойки для растирания суставов.

Мужчине в качестве подарка привезти можно рисовую водку Лао Кхао (Белый тигр), Су Раа или Руан Као (Рисовый колосок). Напитки идут по убыванию градуса.

Ром. Очень популярный у отдыхающих — ром «Sang Som», приобрести можно в каждом магазине. Владеет обычным сладким вкусом.