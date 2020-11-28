Работа и подбор персонала в Москве

Нет времени самостоятельно проводить собеседования? Зашли в тупик в поисках кандидатов на вакантную должность? В этих и других случаях могут помочь услуги по подбору персонала от профессиональных рекрутеров. После оформления договора поиск лучшего сотрудника для компании становится не вашей проблемой, а их работой, которую, как правило, они успешно выполняют. Заказать подбор персонала в Москве вы можете на сайте компании Prommu.

Чтобы рекрутер нашел вам подчиненного, вы должны обратиться в соответствующее агентство, заключить с ним соглашение и подробно рассказать, какой человек и на какую позицию вам нужен. Можете описать деловые качества, профессиональный опыт, возраст. С их учетом рекрутер будет искать подходящего кандидата. Зачастую удается найти сотрудника, соответствующего требованиям на сто процентов. Иногда будут появляться кандидатуры, отвечающие большинству запросов, и вам могу предложить выбрать наиболее подходящую. Кроме того, рекрутер, как опытный менеджер по персоналу, сможет посоветовать вам снизить или наоборот повысить планку требований в некоторых случаях . Беседуя с соискателями, он сможет вычислить того, кто принесет реальную пользу компании. В случаях же самостоятельных поисков нередко бывает, что идеальный работник даже не доходит до собеседования из-за недостаточно представительного резюме или по другим причинам.

Нередко рекрутинговое агентство уже имеет собственную базу кандидатов, сформировавшуюся за долгие годы. Но часто рекрутеры параллельно работают и в другом направлении – поиске «свежих лиц». Если подходящий вам сотрудник не был найден в базе, его будут искать по резюме в интернете и другими способами. Заказчика при этом не беспокоят: если нужно вывесить вакансию, рекрутеры составляют ее сами.

Оплата таких услуг происходит по-разному. Некоторые агентства предпочитают работать по предоплате. Если для вас важно отдавать деньги лишь за фактически видимый результат, найдите фирму, где оплата услуг идет только за факт принятия кандидата на должность.