Разновидности фильтрующих устройств

Фильтрующие приспособления разделяют от способа фильтрации на сетчатые и катриджные типы.

Катриджное фильтрование

Как установить фильтр грубой очистки воды катриджного типа

Прежде всего нужно понять особенности данного прогрессивного устройства.

Принцип действия катриджного фильтра:

вода из водопровода поступает в корпус устройства;

вода проходит через фильтр;

очищенная вода подается непосредственно к бытовому оборудованию.

Корпус фильтра катриджного типа может быть металлическим или пластиковым. Применяются данные виды фильтрования для холодной и для горячей воды.

Устройства сетчатого типа

Данные установки отличают сравнительно малая габаритность и простейшая установка.

Внутренней структурой фильтров сетчатого типа является наличие таких элементов:

патрубок для входа;

патрубок для выхода воды;

отстойник;

фильтрующий элемент.

Барьерным элементом в данных устройствах является обычная сеточка, задерживающая все содержащиеся в водной среде микрочастицы.

Понимая как правильно установить фильтр грубой очистки с сетчатой конструкцией, вполне можно произвести самостоятельный монтаж устройства при помощи обычных гаечных инструментов.

Перед тем, как ставить фильтр грубой очистки самостоятельно, необходимо учитывать ряд особенностей.