Разновидности фильтрующих устройств
Фильтрующие приспособления разделяют от способа фильтрации на сетчатые и катриджные типы.
Катриджное фильтрование
Как установить фильтр грубой очистки воды катриджного типа
Прежде всего нужно понять особенности данного прогрессивного устройства.
Принцип действия катриджного фильтра:
- вода из водопровода поступает в корпус устройства;
- вода проходит через фильтр;
- очищенная вода подается непосредственно к бытовому оборудованию.
Корпус фильтра катриджного типа может быть металлическим или пластиковым. Применяются данные виды фильтрования для холодной и для горячей воды.
Устройства сетчатого типа
Данные установки отличают сравнительно малая габаритность и простейшая установка.
Внутренней структурой фильтров сетчатого типа является наличие таких элементов:
- патрубок для входа;
- патрубок для выхода воды;
- отстойник;
- фильтрующий элемент.
Барьерным элементом в данных устройствах является обычная сеточка, задерживающая все содержащиеся в водной среде микрочастицы.
Понимая как правильно установить фильтр грубой очистки с сетчатой конструкцией, вполне можно произвести самостоятельный монтаж устройства при помощи обычных гаечных инструментов.
Перед тем, как ставить фильтр грубой очистки самостоятельно, необходимо учитывать ряд особенностей.