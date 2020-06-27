До недавнего времени программисты тратили свои мечты на то, чтобы адаптировать разрешение сайта к требованиям различных разрешений экрана. В настоящее время развитие мобильных технологий сделало адаптацию веб-сайтов к потребностям этих устройств уже не прихотью, а необходимостью. Здесь у многих владельцев сайтов возникает дилемма: инвестировать ли в их мобильную версию или же необходимо создать чуткий сайт. А если вас интересует разработка мобильной версии сайта, переходите на сайт https://kitweb.pro/razrabotka-mobilnoj-versii-sajta/.

Отзывчивый веб-сайт и мобильная версия

Это трудный выбор, потому что обычно возникают вопросы о том, какое решение лучше, чем они отличаются и что стоит выбрать. Можно сказать, что отзывчивый и мобильный сайт — это две совершенно разные технологии для создания одного и того же сайта. Многие люди на первый взгляд не отличаются друг от друга, но сходств по функциональности и исполнению нет вообще. Решение о типе сайта должно быть принято еще до его разработки.

Responsive Web Design, сокращенно RWD (от английского «Responsive Web Design») — это тип веб-сайта, который настраивает свой размер в соответствии с разрешением экрана. В результате, количество устройств, на которых сайт полностью функционален, оказывается огромным. При этом следует учитывать, что они отличаются не только внешним видом, но и вычислительной мощностью, разрешением экрана и качеством изображения.

Мобильный сайт является усеченной версией традиционного сайта.

Страницы, выполненные традиционным способом, как правило, корректно отображаются только на больших компьютерных мониторах. На небольших устройствах, таких как планшеты и смартфоны, необходимо перемещать экран для точного просмотра страницы. Это приводит к их функциональности для пользователя — как правило, только самый большой пациент будет прокручивать сайт от доски к доске. Некоторые из них совсем не подходят для использования другими устройствами, кроме компьютеров, и они полностью разваливаются на части.

Чувствительный сайт, с другой стороны, автоматически адаптируется к разрешению экрана без потери качества. Благодаря этому он хорошо виден вне зависимости от типа устройства, нет необходимости увеличивать или уменьшать масштаб. Один и тот же контент будет отображаться везде, на одном и том же домене. Чувствительный сайт адаптируется даже тогда, когда окно браузера становится меньше или больше. Следует отметить, что этот тип сайта всегда имеет один и тот же веб-адрес, независимо от устройства.

Чувствительный сайт автоматически подстраивается под разрешение

Следует также учитывать, что мобильный сайт — это отдельный сайт, предназначенный исключительно для мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты и iPhone. Он не только имеет другой домен, обычно предшествующий букве m, которую нужно купить дополнительно, но и может выглядеть совершенно по-другому и представлять контент, отличный от той страницы, которая видна на компьютере. Это может привести к дезинформации, когда вы забываете обновить.

Мобильный сайт намного меньше, чем страница, предназначенная для компьютеров, поэтому даже при небольшой передаче он быстро заряжается. Как правило, это усеченная версия основного сайта. Обычно он содержит только самый важный контент и не имеет столько графики, что делает его менее привлекательным для посетителей. Мобильная версия ценится в основном людьми, у которых есть мегабиты в секунду. Просмотр таких страниц просто стоит дешевле.