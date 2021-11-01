Разрешение на работу в Венгрии на 1 год

Доступные вакансии (рабочая сила):

Строительство Работник ведомственных магазинов Мясорубка, Мясник, Драйверы, Общестроительные магазины заказчика, Производственная линия на заводах. Посольство выдаст вам «годичную» визу типа D / многократную, с возможностью продления каждый год или применимой для применения PR с некоторыми разумными основаниями.

Пакет разрешений на работу в Венгрии

Продолжительность пребывания 365/365 Экспертная консультация визовых специалистов, оценка шансов на получение визы Рекомендации по качественной подготовке документов, заполнению и распечатке анкеты. Официальное приглашение принимающей страны, заверенное польским воеводой. Страховой полис Инструктаж, проверка и формирование полного пакета документов Необходимые документы от поступающих Скан-копия действующего паспорта (требуются ВСЕ СТРАНИЦЫ — Министерство труда) Скан-копия аттестата об окончании средней школы (если есть) Полные биографические данные или резюме с адресом проживания Отец, Имя матери: или Свидетельство о рождении.

Как подать заявление на разрешение на работу в Венгрии?

После того, как мы получили необходимые документы, указанные выше, Работодатель проверил их, и, если необходимо, будет проведено собеседование по Skype. Как только мы получим оплату, мы отправим документы назначенному Поверенному. Процесс получения письма о выдаче визы (разрешения на работу) занимает от 4 до 6 недель. После оформления письма о выдаче визы мы отправим его вам курьером. И вы должны подать заявление на получение визы в посольстве Венгрии в вашей стране. Посольство выдаст вам «годичную» визу типа D / многократную, с возможностью продления каждый год или применимой для применения PR с некоторыми разумными основаниями.

Какие способы доставки мы используем?

Мы используем разные способы доставки, в зависимости от пункта назначения и срочности доставки.

Мы предпочитаем Aramex, но вы также можете выбрать Federal Express (FedEx), DHL Express (DHL) или United Parcel Service (UPS). Ускоренная доставка также доступна для срочных поставок.

Перед отправкой мы отправим вам сканированные копии всех документов по электронной почте. Код отслеживания будет предоставлен.

Какие способы оплаты мы принимаем?

В настоящее время вы можете платить с помощью Paypal, Visa, MasterCard и служб денежных переводов, таких как Western Union или MoneyGram.

Время обработки

1-1,5 месяца.