Редуктор, мотор-редуктор по выгодной цене от завода-изготовителя

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Оптимально учтённые факторы эксплуатации обеспечивают правильный выбор редуктора. От этого зависит степень надёжности и длительность использования. Для того, чтоб иметь возможность не ошибиться с выбором, следует уметь делать корректные расчёты. Наличие ошибок в расчётах может привести к быстротечной поломке. Потеря вложенных финансов в редуктор – наименьшая проблема. Последствия могут быть намного серьёзнее. С радостью сообщаем Вам, что именно компания «НТЦ Редуктор» является одной из ведущих компаний по производству мотор-редукторов и приводов на территории стран СНГ. Рекомендуем вам купить мотор-редуктор.

Во избежание сложностей лучшим решением станет обратиться за профессиональными услугами людей, разбирающихся в редукторном вопросе. Алгоритм определения оптимального редуктора по техническим характеристикам включает анализ факторов его расположения, сервис-факторы, определение максимальной температуры нагрева. Многолетний опыт специалистов показывает, что при соблюдении всех факторов и параметров, эксплуатировать цилиндрический мотор редуктор может длиться до 15 лет (червячные – максимум 7 лет, цилиндрические – 10-15 лет).

Как правильно подобрать редуктор?

Если требуется редуктор с высоким КПД, простотой монтажа и есть надобность компактного привода, тогда подойдёт мотор-редуктор. Упрощённость монтажа, компактность и конструктивные возможности позволяют легко разместить их в пространстве относительно выходного вала. Суть конструкции состоит в том, что редуктор крепиться за редукторную часть к двигателю. Дополнительных элементов соединения и муфт не требуется.

Что следует учитывать при выборе мотор-редуктора? В первую очередь мощность электродвигателя и количество оборотов на выходном вале. Мощность указывается в кВт, количество оборотов – об/мин. Червячные редукторы имеют конструктивную особенность в вариативности соединения самостоятельно редуктора необходимой мощности и нужного варианта электродвигателя по оборотам.