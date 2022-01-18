Рекомендации по выбору винтовки пневматического типа

Четыре идеи необычных подарков на 8 марта

Традиционные подарки на 8 марта всем известны. Цветы, конфеты, романтические ужины и драгоценности давно взяты на вооружение мужской половиной человечества и… смертельно надоели женской. Некоторым дамам просто приелись однотипные варианты, а кто-то воспринимает праздник с точки зрения его исторического значения — праздника женской эмансипации. Что же подарить самостоятельной и независимой избраннице, чтобы действительно удивить ее?

Модные гаджеты

Современные женщины и девушки абсолютно не уступают современным мужчинам в освоении и применении различных электронных гаджетов и подарить такое устройство в подарок девушке 8 марта, можно считать хорошим выбором от компании TopGoods .

Возможность пострелять

Шоппинг делает счастливыми далеко не всех женщин. Кое-кто предпочтет подержать в руках не пакет с обновками, а оружие.

Современные тиры предлагают всем желающим массу вариантов: современным амазонкам доступна стрельба из пистолетов и винтовок тут, пневматического оружия (как с оптикой, так и без), арбалетов и луков. Пейнтбольные клубы помогут не только проверить меткость спутницы, но и погрузиться в атмосферу азарта. Если же после активной части планируется посещение ресторана, не стоит пачкать любимую пейнтбольной краской — смело выбирайте лазер-таг или Q-zar.

Общение с животными

Многие женщины обожают животных и, если дарить живое существо недопустимо, то сертификат на общение с любимым зверем сделает счастливой любую натуралистку. Возможности практически безграничны: можно пообщаться с енотами и лошадьми, попробовать себя в роли наездницы в собачьей упряжке, сходить в кото-кафе и даже поплавать с дельфинами.

Подарки-впечатления

В этой сфере постоянно появляется что-то новое. Из последних новинок особенно популярен флоатинг: владелец сертификата погружается в капсулу с очень соленой водой, которая держит его на своей поверхности. Помимо создающегося чувства невесомости, в капсуле царит абсолютная темнота и тишина, что позволяет ощутить себя в открытом космосе. Спортсменкам и скучающим по лету подойдет сертификат на серфинг — даже в зимнее время можно посетить аттракцион "искусственная волна", имитирующий настоящие океанские волны. Конечно, есть и более традиционные варианты — мало какой женщине не понравится сертификат на СПА-процедуры: баня, разнообразные обертывания и массаж с ароматическими маслами позволять девушкам сбросить повседневный стресс.

Удачного праздника!