Ремкомплекты и монтажные наборы

Считается, что тормозные колодки в среднем необходимо менять каждые 50-110 тыс. км. пробега. Однако эти цифры очень условны: все зависит не только от качества деталей, но также от возраста и условий эксплуатации авто. Агрессивный стиль вождения, езда по городу в режиме “старт-стоп”, как и неровное дорожное покрытие могут значительно ускорить износ запчастей. Чтобы колодки тормозные прослужили дольше, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций.

Измените стиль вождения

Тормозные колодки работают, преобразуя механическую энергию в тепловую. Это означает, что они изнашиваются тем интенсивнее, чем быстрее движется транспортное средство. Чтобы уменьшить силу трения и предотвратить преждевременный износ фрикционного слоя, старайтесь в городе как можно реже разгоняться до 80-100 км/ч и выше.

Выработайте привычку убирать ногу с педали акселератора каждый раз, когда вам необходимо замедлиться. Это позволит мягко снизить скорость. Если же в вашем авто установлена механическая коробка передач, используйте торможение двигателем, переключаясь на пониженную передачу (особенно при затяжных спусках на холмистой местности), и нажимайте педаль тормоза только после того, как скорость упадет до 40-50 км/ч.

Не забывайте о регулярном обслуживании

Несмотря на то, что эти запчасти являются расходниками, на протяжении всего срока эксплуатации они требуют минимального ухода. Практически все автомеханики советуют, выбирая колодки купить сразу же и противоскрипную смазку и ремкомплект суппорта. Эти составы наносятся на тыльную сторону колодок и позволяют гасить высокочастотные вибрации, которые возникают в момент контакта с диском и чаще всего являются причиной неприятных звуков.

Примерно раз в 2 года нужно производить прокачку тормозов для удаления воздуха, попавшего в систему в результате разгерметизации шлангов или же во время ремонта. Также эту процедуру проводят непосредственно после замены старых колодок на новые.