Ремонт двигателя автомобиля в Санкт-Петербурге от компании Автосервис Persona

Ремонт автомобильных двигателей в СТО Persona

В период эксплуатации транспортного средства могут появиться неполадки, требующие вмешательства квалифицированных мастеров, которые помогут восстановить первоначальный функционал тех или иных деталей. Ремонтные работы в обязательном порядке должны проводить только опытные специалисты — именно такие сотрудники предоставляют качественные услуги клиентам. В компании Persona осуществляется ремонт зарубежных двигателей и отечественных производителей моторов, подробнее тут https://personaspb.com/portfolio/remont-dvigatelya-avtomobilya.html.

Широкий спектр услуг

Клиентам от сервисного центра Persona предлагается весьма широкий спектр следующих услуг:

ремонт двигателя;

ремонт электрики;

диагностирование;

слесарные работы;

шиномонтаж и так далее.

Полный перечень услуг представлен на официальном сайте сервисного центра Persona.

Качественный ремонт двигателей

Опытные специалисты проведут диагностирование, чтобы можно было определить неполадку, а также выявить причину её возникновения. С каждым клиентом в индивидуальном порядке обсуждаются сроки проведения ремонтных работ. Также рассчитывается общая стоимость услуг, которые будут проведены сервисным центром Persona.

Для замены деталей используются исключительно оригинальные запасные части. В работе специалистами применяется специализированные профессиональные инструменты, которые позволяют существенно сократить сроки ремонта.

На все услуги, предоставляемые сервисным центром Persona, действует гарантия. Клиенты могут не волноваться относительно вопроса качества.

Как заказать ремонт двигателя

Вам требуется услуга по ремонту двигателя или же другой детали транспортного средства? Обратитесь в сервисный центр Persona, оставив свою заявку. Чтобы получить консультацию по любым интересующим вас вопросам, стоит просто заказать обратный звонок на сайте компании. Сотрудники организации свяжутся с вами в кратчайший период времени.

Стоит отметить, что для клиентов предлагается также возможность узнать стоимость ремонта по фотографии, которую просто нужно будет отправить в компанию Persona. Точная цена будет известна только после проведения диагностики с применением компьютеризированного оборудования.

Обратиться в компанию можно в любое время, которое только будет для вас удобным. Сотрудники гарантируют индивидуальный подход каждому клиенту. Обращаясь в Persona, вы можете быть уверены в том, что в ближайшее время ваше транспортное средство будет приведено в первоначальное исправное состояние и по весьма привлекательной цене.

Также запишите контакты сервиса. Адрес: улица Курская, 28 (метро Обводный канал), 192007, Санкт — Петербург. Телефон: +7 (812) 926-92-28, Телефон: +7 (911) 926-92-28, Часы работы: ПН-ВСК, 09:30-20:00.