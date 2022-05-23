Ремонт iPhone 11 — обслуживание с выездом инженеров по Москве

Если вам потребовалась замена аккумулятора iPhone — специалисты сервисного центра https://pochinil.ru/remont-iphone/11/ оперативно и профессионально решат проблему! Работа по замене батареи занимает от 15 минут. В наличии всегда есть качественные запчасти для iPhone.

Замена аккумулятора iPhone требуется, если:

устройство разряжается достаточно быстро;

смартфон произвольно отключается на морозе при полном уровне зарядки;

гаджет быстро нагревается при минимальных нагрузках;

проценты заряда изменяются скачками;

iPhone отключается во время разговора.

При сдаче вашего смартфона в сервисный центр, наш специалист проведет диагностику и выяснит что именно необходимо менять. Возможно, неисправность может быть связана с разъемом питания, в результате чего вам потребует услуга по замена контроллера питания iphone.

Модель устройства оснащена литий-ионным аккумулятором. Характеризуется безопасной эксплуатацией и надежным использованием. Неправильная зарядка может привести к неисправности компонента. Частое переключение приведет к неполной зарядке из-за нехватки времени, и продукты, которые остаются подключенными к сети в течение длительного времени, являются необходимым условием для дальнейшего отказа батареи и замены. Помимо небрежного отношения, причиной сбоя также может быть конец срока службы батареи, поскольку срок службы литий-ионной батареи не должен превышать двух лет.

Независимо от причин возникновения проблем с аккумулятором замену батареи iPhone не рекомендуется проводить в домашних условиях, ведь появление неполадок в функционировании устройства может не иметь никакого отношения к состоянию батареи. Только качественное диагностирование в сервисном центре поможет определить истинные причины неправильной работы гаджета. Обратитесь за помощью в официальный сервисный центр "А-Сервис". Сотрудники компании имеют достаточный опыт в сфере ремонта техники Apple, поэтому производят замену деталей и устранение неисправностей любой сложности.

Появление новых моделей всегда сопровождается внедрением инноваций и расширенных функций, но срок службы аккумулятора является причиной, по которой многие владельцы автомобилей не удовлетворены. Чтобы проверить, является ли аккумулятор неисправным и нуждается в замене, вам необходимо определить, является ли устройство саморазряженным или разряженным из-за большой нагрузки.

Для этого необходимо:

воздержаться от активного использования и понаблюдать за уровнем разряда, предварительно полностью зарядив гаджет и отключив все уведомления;

определить, куда уходит заряд, с помощью встроенной функции статистики использования батареи;

воспользоваться специальными приложениями, посмотреть информацию о емкости батареи, количестве циклов заряда, ее типе и температуре.

Если ее емкость составляет менее 80%, то необходимо осуществлять замену аккумулятора Айфон.