Ремонт кухонного оборудования. Основные неисправности электромясорубок

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Мясная рубка и нюансы мясосмешения

Любители мясного извращаются как только могут. То им подавай кусок целый, то порезать на кубики, «соломку» или скатать в рулет. А фаршем побаловаться?

История созидания

Дробильный аппарат, а проще, мясорубка, была запатентована совсем недавно. В 19 веке для своей любимой фрау. Для облегчения работы на кухне и скорого приготовления домашних колбасок, один австрияк создал чудо-машинку. Крутанул ручку и мясо полезло из дыр и дырочек. И называется оно уже не мясо, а фарш.

А как до изобретения люди жили ? Наверняка, котлеты жарили, биточки лепили и фрикадельки тушили. Мучались, но выживали. Рубили камнями, мечами, ножами. Перетирали и шлепали.

Фарш был всегда, отличался способ его изготовления. Его добывали рубленным методом. Сложнее и больше времени затрачивается? А был ли он вкуснее?

Всегда есть «за» и «против».

Мясные прелести

Все начинается с выбора мяса. Не бывает не очень свежего мяса. Оно завалялось и заветрилось или свежак, почти что теплый. Несвежее мясо- фарш на выброс.

Можно делать мясной комби- говядина со свининой, свинина с курицей, баранина с говядиной. В постную говядину добавить свиного или курдючного сала. С жирного — сало срезать. Естественно, в мясе содержится холестерин, без него никак. Снизить его можно замешав в фарше ржаные отруби. Самый диетический симбиоз получается из индейки с курицей.

Кто-то прокрутил, кто-то порубил — фарш по вкусу уже разный. Когда мясо пропускается через ножи и решетку мясорубки, то оно выжимается и скручивается. Часть влаги из мяса удаляется. Поэтому, желательно, добавить в него воду или молоко. Немного. Поскольку электромясорубка используется ежедневно и выдерживает большие нагрузки, то как и любое другое оборудование кухонное она может выйти из строя. Заказать недорогой ремонт мясорубок в Виннице вы можете на сайте http://techservice.vn.ua/uslugi/remont-myasorubok.html.

Когда мясо рубится, то оно травмируется только острым лезвием топорика. Больше никаких воздействий. Влага мясом не утрачивается и оно сочное.

Мясо рубить можно крупно, мелко и еще раз провернуть. Тогда получается – воздушно, как на суфле.

Рубить можно крупно и мелко. На суфле придется еще и перетирать, а это трудновато.

Необходимые аксессуары

Мясной фарш сдабривают специями и травами. Для остроты и аромата добавляется чеснок . Но как же без репчатого лука, обязательно и его в мясную кучу.

Для того, чтобы форма котлеты, биточка или фрикаделек сохранилась, добавляется яйцо. Если фарш сильно жидкий, то вмешиваются отруби, сухари или отварной картофель.

Это актуально и для рыбного фарша. Его, для устранения рыбного запаха, можно сбрызнуть лимонным соком.

Фарш можно отбивать, тогда он станет более пластичным и частицы мяса склеятся между собой. Это удобно для котлетного варианта.

Разнообразить свой стол можно и нужно. Было бы желание. Приготовление блюд из фарша, рубленного или прокрученного, порадует любой желудок , так как усваивается гораздо легче.