Ремонт пластиковых окон в Алматы — что по чем?

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Многие люди, устанавливая металлопластиковые окна, считают, что они вечные и о них не стоит больше беспокоиться. Ну, разве что, если стекло разобьется, тогда только надо подумать про ремонт. Но в том случае, если побьется стекло, надо будет думать про замену всего стеклопакета, так как будет нарушена герметичность. И самостоятельно такую работу будет сделать проблематично — такой ремонт окон может сделать только тот человек, который это делал неоднократно. А это означает, что придется вызывать мастера по ремонту пластиковых окон.

Но это только один случай, когда может потребоваться ремонт окон в Алматы. Он может потребоваться и в том случае, когда такие окна устанавливаются в только что построенном доме. Не все частные застройщики это знают, но практически каждый дом дает усадку. Особенно это касается первых нескольких лет после его возведения. По этой причине в многоэтажных домах не делается капитальная отделка помещений изнутри. И только вселившимся жильцам придется через время вкладывать деньги, чтобы сделать ремонт помещений с качественной отделкой стен, потолка.

Особенно интенсивно дают усадку деревянные дома, поэтому надо правильно в них устанавливать пластиковые окна, чтобы не произошла их разгерметизация. Но даже в том случае, когда это старый дом и построен он из качественного, старого кирпича, все-равно никто не даст гарантии, что не произойдет разгерметизации окон. Здесь многое что играет почва, на которой стоит дом. Ведь бывают сезонные движения почвы, которые хоть и не слишком заметные, но они также могут оказывать влияние на дом.

Ремонт пластиковых окон может потребоваться и в том случае, если они устанавливались не профессионалами. Ведь при установке необходимо соблюдать точность и аккуратность. Но даже в том случае, если установка произведена правильно, но за окнами нет никакого ухода, это также вскорости приведет к разгерметизации окон. Ведь в стеклопакетах используется резиновый уплотнитель, который со временем пересыхает. Поэтому уплотнитель необходимо периодически, два раза в год, увлажнять, иначе придется делать ремонт окон с заменой уплотнителя.