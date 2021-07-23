Ресницы на море — стоит ли наращивать?

В разгар сезона отпусков девушки сомневаются, стоит ли наращивать реснички перед поездкой или наоборот, лучше их снять. Рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов.

Преимущества наращенных ресниц на отдыхе:

В первую очередь, во время отпуска совершенно не хочется тратить время на макияж. Лучше посвятить каждую минуту релаксу и, вместо 30 минут перед зеркалом с набором косметики, провести это время за чашечкой латте на террасе отеля, созерцая прекрасные виды. Отсюда вытекает второе преимущество иметь искусственные реснички на море — уменьшение косметики благоприятно отразится на коже. Отсутствие раздражителей и агрессивных веществ в составе снизят повреждение кожи под воздействием солнца и соленой воды. К тому же, никаких потеков и необходимости поправлять макияж после купания.

Важно! Обязательно сообщите своему мастеру, что вы планируете уезжать на отдых. Лешмейкер подберет стойкий клей для наращивания ресниц с хорошей сцепкой, который не боится перепадов температуры и высокой влажности. Купить качественные материалы для наращивания ресниц по выгодным ценам можно на сайте sheko.com.ua. Это официальный дистрибьютор корейских товаров для наращивания ресниц в Украине.

Уменьшение веса багажа — еще один повод не брать с собой туши и подводки. Вспомните, как тщательно осматривают таможенники в аэропортах каждый тюбик и баночку. Чем меньше косметических средств — тем меньше вы потратите время на досмотр.

Недостатки: отсутствие мастера под рукой. Ресницы имеют свойство выпадать и у вас не будет возможности сделать быструю коррекцию. Поэтому нужно взвесить все за и против, а также не забывать про уход.

Как ухаживать за нарощенными ресницами на море

Если вы уже наращивали ресницы, то знаете базовые правила домашнего ухода за ними.

не трогать лишний раз руками, не дергать за волоски;

пользоваться косметикой на безмасляной основе;

ежедневно прочесывать реснички силиконовой щеточкой (обязательно возьмите с собой на море);

и самое важное — приобретите тушь-закрепитель для нарощенных ресниц.

Специальная тушь разработана для защиты клеевых соединений от агрессивного воздействия внешней среды и для продления срока носки ресниц. Используйте ее 1-2 раза в день. Можно использовать просто закрепитель без эффекта туши.

А самое главное — возьмите с собой хорошее настроение!