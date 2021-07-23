Ресницы на море — стоит ли наращивать?

По
Евгений
-
0
17
Ресницы на море — стоит ли наращивать?

В разгар сезона отпусков девушки сомневаются, стоит ли наращивать реснички перед поездкой или наоборот, лучше их снять. Рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов.

Преимущества наращенных ресниц на отдыхе:

  1. В первую очередь, во время отпуска совершенно не хочется тратить время на макияж. Лучше посвятить каждую минуту релаксу и, вместо 30 минут перед зеркалом с набором косметики, провести это время за чашечкой латте на террасе отеля, созерцая прекрасные виды.

  2. Отсюда вытекает второе преимущество иметь искусственные реснички на море — уменьшение косметики благоприятно отразится на коже. Отсутствие раздражителей и агрессивных веществ в составе снизят повреждение кожи под воздействием солнца и соленой воды. К тому же, никаких потеков и необходимости поправлять макияж после купания.

Важно! Обязательно сообщите своему мастеру, что вы планируете уезжать на отдых. Лешмейкер подберет стойкий клей для наращивания ресниц с хорошей сцепкой, который не боится перепадов температуры и высокой влажности. Купить качественные материалы для наращивания ресниц по выгодным ценам можно на сайте sheko.com.ua. Это официальный дистрибьютор корейских товаров для наращивания ресниц в Украине.

  1. Уменьшение веса багажа — еще один повод не брать с собой туши и подводки. Вспомните, как тщательно осматривают таможенники в аэропортах каждый тюбик и баночку. Чем меньше косметических средств — тем меньше вы потратите время на досмотр.

Недостатки: отсутствие мастера под рукой. Ресницы имеют свойство выпадать и у вас не будет возможности сделать быструю коррекцию. Поэтому нужно взвесить все за и против, а также не забывать про уход.

Как ухаживать за нарощенными ресницами на море

Если вы уже наращивали ресницы, то знаете базовые правила домашнего ухода за ними. 

  • не трогать лишний раз руками, не дергать за волоски;

  •  пользоваться косметикой на безмасляной основе;

  •  ежедневно прочесывать реснички силиконовой щеточкой (обязательно возьмите с собой на море);

  • и самое важное — приобретите тушь-закрепитель для нарощенных ресниц.

Специальная тушь разработана для защиты клеевых соединений от агрессивного воздействия внешней среды и для продления срока носки ресниц. Используйте ее 1-2 раза в день. Можно использовать просто закрепитель без эффекта туши.

А самое главное — возьмите с собой хорошее настроение!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА