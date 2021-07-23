Ресницы на море — стоит ли наращивать?

В разгар сезона отпусков девушки сомневаются, стоит ли наращивать реснички перед поездкой или наоборот, лучше их снять. Рассмотрим все плюсы и минусы обоих вариантов.
Преимущества наращенных ресниц на отдыхе:
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В первую очередь, во время отпуска совершенно не хочется тратить время на макияж. Лучше посвятить каждую минуту релаксу и, вместо 30 минут перед зеркалом с набором косметики, провести это время за чашечкой латте на террасе отеля, созерцая прекрасные виды.
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Отсюда вытекает второе преимущество иметь искусственные реснички на море — уменьшение косметики благоприятно отразится на коже. Отсутствие раздражителей и агрессивных веществ в составе снизят повреждение кожи под воздействием солнца и соленой воды. К тому же, никаких потеков и необходимости поправлять макияж после купания.
Важно! Обязательно сообщите своему мастеру, что вы планируете уезжать на отдых. Лешмейкер подберет стойкий клей для наращивания ресниц с хорошей сцепкой, который не боится перепадов температуры и высокой влажности. Купить качественные материалы для наращивания ресниц по выгодным ценам можно на сайте sheko.com.ua. Это официальный дистрибьютор корейских товаров для наращивания ресниц в Украине.
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Уменьшение веса багажа — еще один повод не брать с собой туши и подводки. Вспомните, как тщательно осматривают таможенники в аэропортах каждый тюбик и баночку. Чем меньше косметических средств — тем меньше вы потратите время на досмотр.
Недостатки: отсутствие мастера под рукой. Ресницы имеют свойство выпадать и у вас не будет возможности сделать быструю коррекцию. Поэтому нужно взвесить все за и против, а также не забывать про уход.
Как ухаживать за нарощенными ресницами на море
Если вы уже наращивали ресницы, то знаете базовые правила домашнего ухода за ними.
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не трогать лишний раз руками, не дергать за волоски;
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пользоваться косметикой на безмасляной основе;
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ежедневно прочесывать реснички силиконовой щеточкой (обязательно возьмите с собой на море);
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и самое важное — приобретите тушь-закрепитель для нарощенных ресниц.
Специальная тушь разработана для защиты клеевых соединений от агрессивного воздействия внешней среды и для продления срока носки ресниц. Используйте ее 1-2 раза в день. Можно использовать просто закрепитель без эффекта туши.
А самое главное — возьмите с собой хорошее настроение!