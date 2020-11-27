Реставрация ванн жидким акрилом

В процессе эксплуатации любая ванна теряет привлекательный вид. А на многих изделиях появляются сильные повреждения. В этом случае необходима профессиональная реставрация. Заказать ее можно через сайт https://fixvanna.ru/restavraciya-vann-zhidkim-akrilom.

Свойства материала

Восстановить ванну поможет жидкий акрил. Это полимерный материал, который создают с помощью акриловой и метакриловой кислоты, а также полимерных веществ. Акриловые материалы востребованы по причине долговечности и легковесности. Еще они простые в обработке.

Восстановить старую ванну можно разными способами, даже с помощью лакокрасочных покрытий, то результат не сохранится надолго. Жидкий акрил позволит получить стойкий эффект: у этого материала высокое адгезивное свойство к металлу и чугуну. С ним получается прочный слой толщиной 2-8 мм.

Используя акрил, реставрацию можно выполнять без опасений повреждения кафельной плитки. Во время работы вещество не выделяет вредные вещества с резким запахом, быстро полимеризуется при контакте с воздухом. При процедуре не нужны особые приспособления и дополнительные вещества.

В акриловом составе есть основа и отверждающие компоненты. Ванны после такой процедуры будут стойкими к механическим и химическим воздействиям. Еще они обретают противоскользящее действие, что и отличает этот материал от остальных.

Плюсы и минусы

Как и любой другой метод, данное восстановление ванны имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам относят следующие свойства:

устраняются недостатки – сколы, ржавчина, царапины;

получится устранить трещины даже на дне и боках;

отличный контакт с разными материалами;

можно выбрать любой цвет, а не только белый;

быстрая обработка – специалисту нужно не больше 3 часов.

Важно учитывать, что покрытие меняет характеристики чугунного изделия. Ванна будет быстро прогреваться и надолго сохранять тепло. После обработки не будет звука набираемой воды. Поверхность становится гладкой, но нескользкой. Появляется привлекательный блеск.

Важно учитывать и недостатки. Покрытие обладает низкой стойкостью к механическим факторам. Заводские недостатки устранить не получится. Еще поверхность нуждается в сложном уходе: необходимы специальные средства для мытья. Ванна боится горячей воды (85-90 градусов). Поэтому сначала нужно набирать холодную воду, а затем разбавить ее до нужного показателя.