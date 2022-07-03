Роль карданного вала

Каждый год люди получают серьезные травмы в результате несчастных случаев с неисправными валами отбора мощности — потенциально опасных для жизни.
Несколько советов
Карданные валы должны быть ограждены по всей длине от трактора до первого подшипника на машине. Заказать карданный вал на МАЗ вы можете тут https://kardangruz.ru/val-kardannyy-maz/.
Важно, чтобы канавка в ярме вала ВОМ была чистой, неповрежденной и в хорошем состоянии, а также чтобы было установлено правильное кольцо подшипника, чтобы ограждение вала ВОМ и подшипники могли свободно вращаться.
Сломанный, поврежденный или плохо установленный защитный кожух ВОМ может быть таким же опасным, как и вообще без него.
ВОМ обслуживание
- регулярно смазывайте подшипники в соответствии с рекомендациями производителя — не смазывайте подшипник слишком сильно, так как избыток смазки притягивает грязь и пыль;
- ежедневно или чаще очищайте внутреннюю и внешнюю поверхности скольжения телескопической секции щитка, если производитель рекомендует это, — не смазывайте скользящую секцию щитка консистентной смазкой, если только производитель не рекомендует ее.
- регулярно снимайте щиток и очищайте вал с помощью проникающего масла;
- убедитесь, что U-защита на тракторе в хорошем состоянии. Если он погнут, он может повредить конец защитного кожуха ВОМ.
- убедитесь, что защитный кожух, установленный на агрегате, имеет правильный размер в соответствии с защитой ВОМ;
- убедитесь, что U-образный защитный кожух на тракторе и защитный кожух навесного оборудования перекрывают защитный кожух вала отбора мощности как минимум на 50мм;
- убедитесь, что вал отбора мощности и ограждение имеют правильную длину для машины — телескопическая секция защитного вала отбора мощности должна быть немного короче (не более чем на 25 мм), чем длина телескопических половин приводного вала отбора мощности;
- смазывайте скользящие металлические карданные валы в соответствии с рекомендациями производителя (обычно перед началом работы и после каждых восьми часов использования)