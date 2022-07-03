Роль карданного вала

Каждый год люди получают серьезные травмы в результате несчастных случаев с неисправными валами отбора мощности — потенциально опасных для жизни.

Несколько советов

Карданные валы должны быть ограждены по всей длине от трактора до первого подшипника на машине. Заказать карданный вал на МАЗ вы можете тут https://kardangruz.ru/val-kardannyy-maz/.

Важно, чтобы канавка в ярме вала ВОМ была чистой, неповрежденной и в хорошем состоянии, а также чтобы было установлено правильное кольцо подшипника, чтобы ограждение вала ВОМ и подшипники могли свободно вращаться.

Сломанный, поврежденный или плохо установленный защитный кожух ВОМ может быть таким же опасным, как и вообще без него.

ВОМ обслуживание