Дважды за последние два года мне удавалось выиграть путь в Лас-Вегас на онлайн-квалификациях с Rox casino на деньги. Эти поездки подарили мне воспоминания, которые я никогда не забуду, а также помогли мне заработать самые большие призовые на данный момент. Команда Rox online заботится о вас и заботится о том, чтобы у вас был отличный опыт, когда вы не за покерным столом. Могу себе представить, что поездка в этом году будет еще лучше, тем более, что это 50 — летие WSOP. Ажиотаж вокруг покер-румов будет другим. Если вы сделали этим летом только одну вещь, получите право попасть в Вегас!

Моя стратегия для квалификации

Для меня моей стратегией отбора на поездки в Вегас было сыграть как можно больше сателлитов. Сюда входят не только сателлиты Road to Vegas, но и все ступенчатые сателлиты, которые Rox проводит ежедневно. Моя первая квалификационная поездка в 2017 году, мне удалось запустить ее из сателлита Step 1, который стоил всего 25 пенсов! (И пара ребаев и аддонов), но тем не менее, это полностью оплаченная поездка в Вегас менее чем за 3 фунта стерлингов. На втором курсе мне удалось завершить путешествие в Вегас из сателлита Step 2 стоимостью 5 фунтов стерлингов, на что, опять же, я действительно не могу жаловаться.

Как я упоминал ранее, сателлиты такого типа проводятся ежедневно, так что вы можете играть столько, сколько захотите, и собирать коллекцию билетов, которые можно использовать для прохождения каждого этапа. Структура более поздних сателлитов действительно хороша и позволяет играть намного больше, так что не беспокойтесь, если у вас станет меньше стек раньше. Просто играйте в свою лучшую игру и надейтесь, что колода не слишком холодная.

Колосс / Создатель миллионеров

В первый год, когда я поехал в Лас-Вегас, в пакет входил бай-ин на турнир Colossus. Название турнира — преуменьшение того, насколько большим было это событие. В турнире было 6 дней 1, и каждый день 1 люди выигрывали деньги. В турнире участвовало более 18 000 участников в течение 6 дней 1, что было просто безумием.