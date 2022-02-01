Руководство по типам ткани для халатов

Хлопковый велюр

Велюр очень похож на бархат, потому что это ворсистая ткань. Материал мягкий и толстый, что делает его одним из лучших видов ткани для халатов.

Самые качественные халаты из этого материала содержат не менее 80% хлопка.

Единственным недостатком халатов из хлопкового велюра является то, что они громоздки и немного дороже по сравнению с другими халатами. Однако они отлично подходят в качестве изолирующего халата, особенно зимой. Это хорошая инвестиция, если вы живете в особенно холодном климате!

Атлас и шелк

Атласные и шелковые халаты приятны на ощупь и отлично подходят для отдыха . Если вы ищете халат для следующего пляжного отдыха или романтического отдыха, то атласные и шелковые халаты — идеальный выбор.

В отличие от хлопка, они обеспечивают очень небольшое водопоглощение. Вместо этого они очень плавные и легкие, что делает их идеальными для расслабления.

Атласные и шелковые халаты требуют деликатного ухода. Они не лучший вариант для интенсивного использования, но идеально подходят для особых случаев (даже если это просто спа-день в собственной ванной).

Кашемир

Кашемировая ткань – одна из самых дорогих тканей на современном рынке. Из-за этого вы должны убедиться, что ваши деньги стоят того, когда вы покупаете халаты из этого материала.

В этих одеждах используется специальный мех животных или волокна волос, которые собираются, когда животные начинают линять и выпадать. Люди часто используют эту ткань для домашней одежды в холодное время года.

Несмотря на то, что им не хватает водопоглощающих свойств, они хорошо изолированы и легки, что делает их идеальными для плотного прилегания.

Кашемировые халаты стоят дорого, и их нужно сдавать в химчистку. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей покупки, убедитесь, что вы покупаете халаты хорошего качества при их покупке.