Русская рулетка в Британском офтальмологическом центре. Влияние гипертонии на зрение

Контактные линзы для зрения

Уже давно человек стремится спрятать свои глаза от солнца. Чего только для этого не придумывали (шляпы, повязки, полоски ткани).

Настоящие солнцезащитные очки были придуманы для солдат Наполеона.

А к нашему времени разнообразие очков стало таким огромным, что очень трудно выбрать лучшие.

Тогда как выбрать солнечные очки?

Первое, на что мы должны обратить внимание – материал и его безопасность. Он должен быть легок и гипоаллергенен. Линзы должны защищать от ультрафиолета.

Линзы из пластика безопаснее стеклянных, но, они искажают объекты и легко царапаются

Цвет стекол. В наше время стеклу можно придать любой оттенок. Но, слишком яркие линзы буду искажать реальные цвета, и портить ваше зрение! Поэтому, остановите выбор на коричневом или сером цвете

Производитель и маркировка. У очков обязательно должен быть сертификат, в котором должна быть указана степень поглощения ультрафиолета: – тип А и тип В (ухудшение зрения в комплексе). Лучше выбрать очки с высоким показателем UVB. Для пластика этот показатель должен быть до 90 %

Лучшими являются очки, которые соответствуют стандарту BS 2742 (Британия), DIN 58217 (Германия) и ANSI Z80 (Америка). Если буквы не на своих местах – это подделка!

Если вопрос “как выбрать солнечные очки” для вас больше не актуален, прикупите себе модной одежды, которая подчеркнет ваш неповторимый имидж. купить леггинсы, стильную юбочку и соблазнительное коктельное платье, чтобы быть совершенной, так просто! Британский офтальмологический центр дал некоторые советы по лечению зрения.

Гипертония, как одно из распространенных заболеваний

Артериальное давление — это сила поступления крови на стенке артерии во время кровообращения. Артериальное давление нормального человека составляет 120/80 мм рт.ст., но когда уровень артериального давления выше 140/90 мм рт. Ст., вы подвержены риску возникновения высокого кровяного давления. Высокое кровяное давление может варьироваться в зависимости от возраста и физиологических условий, поэтому его следует контролировать чаще всего в возрасте от 30 лет.

Существуют также различные факторы, которые могут влиять на артериальное давление, такие как ожирение, физическая активность, курение, алкоголь. Если эту патологию не лечить в течение длительного времени, оно может привести ко многим другим серьезным проблемам, таким как почечная недостаточность, болезни сердца и инсульт.

Признаки болезни

Если вы подвержены риску гипертонии или высокого кровяного давления, важно отметить признаки заболевания. Это будет полезно знать для своевременного выявления и лечения заболевания на ранней стадии. Когда у человека артериальное давление выше 1500/100 мм рт.ст., головные боли могут быть первым признаком.

Носовое кровотечение также является одним из признаков высокого кровяного давления на ранних стадиях. Если у вас высокое кровяное давление и внезапно появилось много носовых кровотечений, и при этом их трудно остановить, вам следует обратиться к врачу для назначения правильного лечения данной болезни.

Кровь в глазу или кровоизлияние может быть признаком у людей с диабетом и тех, кто уже имеет высокое хроническое давление. Офтальмологи могут обнаружить повреждение зрительного нерва из-за не вовремя устраненных причин высокого давления. Поэтому за этим также очен важно следить и не упускать момент.

Онемение или покалывание в конечностях может быть ранним признаком повышенного риска инсульта. Неконтролируемая непрерывная гипертония является причиной паралича нервов в организме человека.

Артериальная гипертензия

Говоря о гипертонии, директор Национального института сердца, сказал, что эта болезнь чрезвычайно опасна, вызывая такие осложнения, как атеросклероз, инсульт и анемия. Сердечная мышца вызывает инфаркт миокарда, помимо почечной недостаточности, осложнений липидных нарушений, и диабета. Помните, что своевременное обращение к врачу поможет предупредить многие болезни.