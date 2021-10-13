Рынок консервов рыбных: резкий скачок производства

Динамика российского рынка консервов рыбных в последние годы была нестабильной. К примеру, за прошлый год было произведено 581 132,5 тысяч банок консервов, а это на 11% меньше, чем за 2020 год.

Немного цифр

Основное производство сосредоточено в Северо – Западном Федеральном округе – 40%. За прошлый год объем отгрузок консервов и пресервов увеличился на 150% и составил 291 880 тонн. Объемы складских запасов увеличились на 20% и составили 23 500,5 тонн. На втором месте находится Дальневосточный Федеральный округ – 35%. Третью строчку занимают Крым и Центральный Федеральный округ – по 9%.

Анализ рынка консервов рыбных в России подтверждает, что импортные поставки приобрели тенденцию к снижению: за прошлый год объемы упали на 1% и составили 63 415 тонн. Экспорт, наоборот, увеличился на 67% и составил 32 930 тонн в сравнении с 2020 годом (20 000 тонн).

Все сегменты рынка показывают разную динамику. К примеру, экспорт сельди увеличился на 79%, а шпрот и сардин – на 65%. Примерные показатели были у лососевых, кильки, минтая и трески. Основные экспортные поставки шли в Белоруссию – 30% или 9,1 тысяч тонн, Казахстан – 4,5 тысяч тонн, увеличились поставки в Украину и Киргизию.

Исследование рынка консервов рыбных в РФ показывает, что такие итоги были получены в результате поддержки государства и реализацией концепции «Развитие рыбохозяйственного комплекса». В связи с этим эффективность вылова рыбы улучшилась, были замечены значительные финансовые вливания в отрасль, произошло стимулирование производства и переработки продукта, введено эмбарго против некоторых иностранных производителей. Большую роль сыграло присоединение Крыма.

Основные тенденции развития

Обзор рынка консервов рыбных по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/3671-rynok-konservov-rybnyh-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2020-2024-gg.html выявил некоторые тенденции в данном сегменте рынка:

Все консервы можно разделить на консервы морских позвоночных, из рыбы, водорослей, морских млекопитающих. По способу термообработки можно выделить нестерилизованная и стерилизованная продукция, пресервы. Производители используют специальным образом заготовленные полуфабрикаты и свежую рыбную продукцию. При этом используется различная заливка: от томатного соуса до растительного масла с использованием зелени, овощей, пряностей, иных добавок. Есть различия в способах приготовления: паштеты, овощная и диетическая продукция, паста, консервы натуральные, в масле и соусе. Структура производства следующая: консервы натуральные – 40%, в масле – 35%, в томатном соусе – 23%, печень трески – 4%, рыбно-овощная продукция – 1,5%, иное – 2%.

Аналитики утверждают, что темпы роста постоянно будут только возрастать. Такая тенденция связана, в том числе, и с активной политикой импортозамещения, а также с продвижением отечественного бренда.

Источник: https://alto-group.ru/