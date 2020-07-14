Секреты крымских фруктов и овощей: что нужно есть в июле

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В июле на полуострове наступает сезон нетепличных фруктов и овощей. Можно ли уже есть виноград и арбузы? Кому не стоит налегать на сливу и алычу? Нужно ли ограничивать себя в потреблении фруктов и овощей? На эти вопросы РИА Новости Крым ответила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ирина Сухарева.

Топ-10 июльских фруктов и ягод

Июль создан для того, чтобы наедаться такими полезными ягодами, как шелковица, малина, смородина и крыжовник. А вот туристы, которые приехали за клубникой, почти опоздали, потому что ягода «отходит».

«Еще в Крыму выращивается вкусная ягода – гибрид смородины и крыжовника. Это действительно крымская сезонная продукция, которую однозначно стоит покупать. Но нужно помнить, что красные ягоды могут вызывать аллергию, поэтому подходить к потреблению нужно избирательно», — предупредила диетолог.

Начинается сезон крымских персиков. Хотя на сегодня созрели еще не все сорта, небольшие бахчисарайские и нижнегорские фрукты по приятной цене уже можно купить на крымских рынках. Поспели и абрикосы, которые, по словам экспертов, куда полезнее импортных.

«Продается много завозных абрикосов, но я бы рекомендовала наши, крымские. Они не всегда имеют такой же шикарный товарный вид, как привозные, зато очень полезные. Наши производители их, как правило, не опрыскивают химикатами», — советует Ирина Сухарева.

Безопасно употреблять уже созревшие алычу и абрикосы. Крымские фрукты вида сливовые не такие крупные, как привозные, зато не менее вкусные. Правда, объедаться ими можно, увы, не всем.

«Нужно помнить, что алыча и слива имеют кислый вкус, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с язвами и гастритами, нельзя употреблять их в большом количестве. Ни в коем случае нельзя есть зеленые плоды, так как возможно отравление», — говорит специалист.

Черешня и вишня тоже содержат большой комплекс витаминов и микроэлементов. Их еще можно увидеть на прилавках, но сезон этих ягод подходит к концу. Тем, кто еще не успел вдоволь поесть черешни, должны внимательно подойти к ее выбору, потому что часто в это время плоды червивые, а такой фрукт теряет свою полезность.

С арбузом, виноградом и луком лучше «притормозить»

В супермаркетах, магазинах у дома и базарах с конца июня в изобилии продают дыни и арбузы. Сейчас их стоимость значительно снизилась, что многие потребители восприняли как начало сезона бахчи. Но диетологи настоятельно не рекомендуют пробовать их до начала августа.

«Сезон дынь и арбузов начинается после 10 августа. Некоторые виды завозятся из азиатских стран, где они созревают раньше. Но вся крымская продукция пока тепличная и выращивается с использованием химических добавок», — отмечает Сухарева.

Эксперт также не рекомендует покупать только-только появившиеся яблоки. Их сезон начнется только через пару недель, сейчас их срывают недоспевшими, а значит, лишенными необходимых витаминов. Одновременно с яблонями поспевает инжир. Раньше конца июля коммерсанты продают привозной фрукт.

«В конце июля – начале августа появится инжир. Это кладезь витаминов, рекомендую всем людям его употреблять. В Крыму можно найти несколько видов инжира с разным вкусом и свойствами. Есть фрукт, который немного крепит, другой – слабит, поэтому нужно учитывать особенности своего организма при покупке», — советует кандидат наук.

Не стоит торопиться и с виноградом, который пока продают слегка недоспевшим и часто опрысканным неполезными удобрениями. Зато к концу месяца его можно будет смело, но в умеренных количествах, есть взрослым и детям.

И наконец, легендарный ялтинский лук, который продается чуть не на каждом километре трассы! Ирина Сухарева поясняет, что ни одна торговая точка Крыма пока не может предложить настоящий ялтинский лук, который созреет только в августе. Как правило, все, что мы видим, это хорошо сохранившийся прошлогодний лук. Причем зачастую вообще не ялтинский.

«Ялтинский» лук: крымская «изюминка» Оказывается, есть немало визуально похожих сортов, но их ценность и вкусовые качества многократно проигрывают исконно крымскому продукту. Эти овощи нельзя игнорировать

Самое время покупать крымские цуккини, кабачки и патиссоны. Можно быть уверенным, что в это время тяжелых пестицидов и удобрений крымские аграрии не используют.

Огурцы и помидоры мы употребляем уже с июня, но именно сейчас начался сезон грунтовых овощей. В последнюю неделю на прилавках появились нетепличные помидоры, поэтому с каждым днем цена на них падает. Болгарский перец на полуострове тоже на подходе – к концу месяца крымские аграрии соберут первый урожай без удобрений.

Диетолог настоятельно рекомендует как можно больше, а главное, ежедневно употреблять зелень. Лук, чеснок, петрушка, укроп и базилик не только украсят любое блюдо, но и подарят организму ударную дозу витаминов.