«Сельдь по шубой» больше не готовлю, нашла отличную замену. Салат на любой праздник

Главный ингредиент салата «Селедка под шубой», несомненно, сама сельдь. Это блюдо многие готовят из года в год, не задумываясь о том, что существуют и альтернативы. Сельдь под шубой не просто блюдо, это семейная традиция определенного государства. Пусть данной страны больше нет на картах мира, она оставила за собой много важных новшеств даже в сфере кулинарии.

Рецепт, о котором мы расскажем, тоже включает в себя сельдь. Возможно, именно этот рецепт сможет разнообразить ваш праздничный стол.

Ингредиенты салата:

Лук – 1 штука;

Картофель – 3 штуки;

Майонез – 150 г;

Вода – 200 мл;

Сахар – ½ ч. л.;

Уксус – 1 ч. л.;

Филе сельди – 200 г;

Яйца – 5 штук;

Плавленый сыр – 150 г;

Маринованные огурцы – 4 штуки.

Приготовление салата:

Отваренную картошку и яйца мелко натираем. Лук нарезаем маленьким кубиком, смешиваем в отдельной миске с уксусом, водой и сахаром, замачиваем 5 минут.

Сельдь нарезаем мелким кубиком. Маринованные огурцы натираем и добавляем в плавленый сыр с солью и черным молотым перцем, все перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке.

Дно формы смазываем майонезом, выкладываем картошку. Каждый слой продуктов будем обрабатывать майонезом.

Продолжаем выкладывать ингредиенты в следующем порядке: лук, сельдь, яйца, плавленый сыр.

Завершаем салат слоем майонеза. Сверху посыпаем блюдо тертым сыром.

Подобный салат подойдет к любому праздничному столу.

Над его приготовлением не придется особо заморачиваться: достаточно нарезать, смешать ингредиенты и выложить их в правильном порядке.