«Сельдь по шубой» больше не готовлю, нашла отличную замену. Салат на любой праздник

Главный ингредиент салата «Селедка под шубой», несомненно, сама сельдь. Это блюдо многие готовят из года в год, не задумываясь о том, что существуют и альтернативы. Сельдь под шубой не просто блюдо, это семейная традиция определенного государства. Пусть данной страны больше нет на картах мира, она оставила за собой много важных новшеств даже в сфере кулинарии.
Рецепт, о котором мы расскажем, тоже включает в себя сельдь. Возможно, именно этот рецепт сможет разнообразить ваш праздничный стол.
Ингредиенты салата:
- Лук – 1 штука;
- Картофель – 3 штуки;
- Майонез – 150 г;
- Вода – 200 мл;
- Сахар – ½ ч. л.;
- Уксус – 1 ч. л.;
- Филе сельди – 200 г;
- Яйца – 5 штук;
- Плавленый сыр – 150 г;
- Маринованные огурцы – 4 штуки.
Приготовление салата:
Отваренную картошку и яйца мелко натираем. Лук нарезаем маленьким кубиком, смешиваем в отдельной миске с уксусом, водой и сахаром, замачиваем 5 минут.
Сельдь нарезаем мелким кубиком. Маринованные огурцы натираем и добавляем в плавленый сыр с солью и черным молотым перцем, все перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке.
Дно формы смазываем майонезом, выкладываем картошку. Каждый слой продуктов будем обрабатывать майонезом.
Продолжаем выкладывать ингредиенты в следующем порядке: лук, сельдь, яйца, плавленый сыр.
Завершаем салат слоем майонеза. Сверху посыпаем блюдо тертым сыром.
Подобный салат подойдет к любому праздничному столу.
Над его приготовлением не придется особо заморачиваться: достаточно нарезать, смешать ингредиенты и выложить их в правильном порядке.