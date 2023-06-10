«Сельдь по шубой» больше не готовлю, нашла отличную замену. Салат на любой праздник

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Главный ингредиент салата «Селедка под шубой», несомненно, сама сельдь. Это блюдо многие готовят из года в год, не задумываясь о том, что существуют и альтернативы. Сельдь под шубой не просто блюдо, это семейная традиция определенного государства. Пусть данной страны больше нет на картах мира, она оставила за собой много важных новшеств даже в сфере кулинарии.

Рецепт, о котором мы расскажем, тоже включает в себя сельдь. Возможно, именно этот рецепт сможет разнообразить ваш праздничный стол.

Ингредиенты салата:

  • Лук – 1 штука;
  • Картофель – 3 штуки;
  • Майонез – 150 г;
  • Вода – 200 мл;
  • Сахар – ½ ч. л.;
  • Уксус – 1 ч. л.;
  • Филе сельди – 200 г;
  • Яйца – 5 штук;
  • Плавленый сыр – 150 г;
  • Маринованные огурцы – 4 штуки.

Приготовление салата:

Отваренную картошку и яйца мелко натираем. Лук нарезаем маленьким кубиком, смешиваем в отдельной миске с уксусом, водой и сахаром, замачиваем 5 минут.

Сельдь нарезаем мелким кубиком. Маринованные огурцы натираем и добавляем в плавленый сыр с солью и черным молотым перцем, все перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке.

Дно формы смазываем майонезом, выкладываем картошку. Каждый слой продуктов будем обрабатывать майонезом.

Продолжаем выкладывать ингредиенты в следующем порядке: лук, сельдь, яйца, плавленый сыр.

Завершаем салат слоем майонеза. Сверху посыпаем блюдо тертым сыром.

«Сельдь по шубой» больше не готовлю, нашла отличную замену. Салат на любой праздник

«Сельдь по шубой» больше не готовлю, нашла отличную замену. Салат на любой праздник

Подобный салат подойдет к любому праздничному столу.

Над его приготовлением не придется особо заморачиваться: достаточно нарезать, смешать ингредиенты и выложить их в правильном порядке.

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