Серия FORD RANGER BLACK EDITION

Новый Tourneo Custom, который будет запущен в начале 2018 года, предлагает возможность перевозки до 9 человек, будет доступен для заказа позже в этом году, предлагая совершенно новый и с гораздо более выразительным дизайном передней части, новый и более роскошный интерьер. , уникальная для своего сегмента конфигурации с шестью отдельными сиденьями, которые могут быть расположены друг к другу для деловых встреч, интеграция бортовой информационно-коммуникационной и мультимедийной системы SYNC 3, интеллектуального ограничителя скорости, новой шестиступенчатой автоматической коробки передач SelectShift и многих других другие.

ECOSPORT, который мы увидим на европейских дорогах в конце этого года, дебютировал во Франкфурте с более динамичным стилем, полностью новым 1,5-литровым дизельным двигателем EcoBlue мощностью 125 лошадиных сил и 300 Нм, интеллектуальной системой полного привода, дополнительными функциями для персонализация экстерьера и интерьера, а также введение совершенно нового уровня характеристик модели EcoSport ST-Line.

FORD ECOSPORT выйдет на европейский рынок с расширенным оснащением, в котором можно найти такие позиции, как 8-дюймовый сенсорный экран, рулевое колесо с подогревом, роскошная аудиосистема B&O PLAY, бортовая информационно-коммуникационная и навигационная система SYNC 3, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и другие.

ECOSPORT также будет доступен в трех вариантах мощности с всемирно известным однолитровым бензиновым двигателем EcoBoost, который будет доступен в модификации мощностью 140, 125 и с середины следующего года мощностью 100 лошадиных сил.