Що таке дозвілля на проживання

Свідоцтво про проживання (ВНЖ) — документ, виданий іноземному громадянину на підтвердження його права на постійне проживання в Україні, а також його права на вільний виїзд з України та в’їзд до України. Вид на проживання, виданий особі без громадянства, є одночасно документом, що засвідчує його особу. Детально тут https://juridicheskij-supermarket.ua/page_what-is-residence-permit.html.

Хто може отримати дозвіл на проживання в Україні?

Подати документи на отримання посвідки на проживання в Україні можуть іноземці, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Україні.

Подати документи на отримання посвідки на проживання в Україні без оформлення дозволу на тимчасове проживання можуть:

іноземці, що народилися біля РРФСР і які у минулому громадянство СРСР;

іноземці, молодші 18 років, батько (усиновитель, опікун, піклувальник) яких — іноземний громадянин, який постійно проживає в Україні;

іноземці, молодше 18 років, які отримують дозвіл на проживання спільно з батьком (усиновлювачем, опікуном, піклувальником);

іноземці, які мають батька (усиновлювача, опікуна, піклувальника), сина або дочку — громадян України, які постійно проживають в Україні;

іноземці, старше 18 років, відповідно до законодавства іноземної держави визнані недієздатними або обмеженими в дієздатності, які отримують дозвіл на проживання спільно з батьком (усиновлювачем, опікуном, піклувальником);

іноземці, старші 18 років, відповідно до законодавства іноземної держави визнані недієздатними або обмеженими в дієздатності, та батько (усиновлювач, опікун, піклувальник) яких — постійно проживає в Україні іноземний громадянин;

іноземці, визнані носіями української мови;

іноземці, які або самі, або їх родичі по прямій висхідній лінії, усиновителі або подружжя були незаконно депортовані з території Кримської АРСР, а також їхні родичі по прямій низхідній лінії, усиновлені діти або подружжя;

іноземні висококваліфіковані фахівці, які працюють в Україні, та члени їхніх сімей;

іноземні кваліфіковані фахівці, які пропрацювали шість і більше місяців в Україні за фахом (спеціальністю, посадою) з переліку професій іноземних громадян;

іноземці, які успішно освоїли в Україні освітню програму вищої освіти, що має державну акредитацію, за очною формою навчання та отримали документ про освіту та про кваліфікацію з відзнакою;

громадяни, які проживають на території України, у яких припинено громадянство України;

громадяни, які проживають на території України, щодо яких скасовано рішення щодо набуття громадянства України;

громадяни Республіки Білорусь старше 18 років, у тому числі на дітей, що отримують разом з ними, і недієздатних, для яких подав документи є батьком, усиновлювачем, опікуном або піклувальником;

іноземці, які здобули політичний притулок в Україні;

іноземці та члени їхніх сімей, які прибули в Україну в екстреному масовому порядку та визнані біженцями на території України або отримали тимчасовий притулок на території України та стали учасниками держпрограми щодо сприяння добровільному переселенню в Україну співвітчизників, які проживають за кордоном.

інші категорії громадян.