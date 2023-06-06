Широкий ассортимент профессионального пищевого оборудования для ресторанов

Компания «Prof-oborud» на рынке по продаже оборудования для общепита уже несколько лет, именно в это время мы сделали первые шаги в развитии нашего бизнеса. Технологическим оборудованием пользуются организации общепита (кафе, рестораны, столовые, школьные учреждения, кухни быстрого питания и многие другие). Среди наших достоинств — это предоставление полного спектра услуг, индивидуальный подход к каждому покупателю, все продукция наивысшего качества, и зарекомендовала себя во всем мире. Заказать профессиональное пищевое оборудование для ресторанов вы можете на сайте.

Мы рады предложить нашим заказчикам общее (целостное) решение проблем по разработке проектного предложения, подбора необходимого оборудования, возможно даже и его разработка и усовершенствование, монтаж, установка, подключение, гарантийное и сервисное обслуживание.

Компания является официальным представителем таких мировых производителей обнародования для общепита: Berto’s, Angelo_Po, Elro, Manitowoc, Rational, Piron, Unox, Brema, Desmon, DGD, Skycold, Фама, ИСА, Фимар и другие.

Без этого оборудования трудно представить объекты общепита, они просто незаменимы, поэтому спрос на это оборудование только возрастает.

Кроме покупки оборудования мы также можем предложить вам гарантийное и послегарантийное обслуживание, чистка техники, продажа запчастей для специальной техники, которая используется только в общепите.

В нашем салоне-магазине мы сможем посоветовать профессиональное и востребованное кухонное оборудование для общепита, которое поможет вам развивать ваш бизнес без лишних и нелепых затрат. Потратив больше средств на качественное оборудование, тем самым вы делаете отличное вложение в свое дело. Оно обязательно оправдает себя, и обязательно порадует. Купив качественную технику, вы сэкономите на ремонтах, скорость производства у вас и ваших подопечных будет выше, а вкус неповторимый. На комплексное оснащение мы предоставляем большие скидки и выгодные предложения, которые могут дать вам отличный старт вашего дела ( бизнеса).

Кроме всех вышеперечисленных возможностей, дополнительно можем предложить оборудования для отелей, ресторанов при отелях, супермаркеты, крупные компании по выпуску выпечки, пекарня гипермаркетов и супермаркетов, магазинов, пекарен и многое другое.