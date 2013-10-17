«Скифская деревня»: рыбалка в Крыму

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Тот, кто посетит «Скифскую деревню», рыбалку в Крыму запомнит на всю жизнь. Таково мнение многих туристов, гостивших в данном комплексе. Находится он на территории Бахчисарайского района в с. Вилино. Это – предгорный Крым.



Что предлагает комплекс «Скифская деревня»?

«Скифская деревня» представляет собой арендованный участок земли вокруг водоема. Комплекс идеально подойдет как для заядлых рыбаков, так и для тех, кто хочет просто отдохнуть на лоне природы. Условия здесь самые подходящие, поэтому люди едут сюда целыми семьями.

Гостей привлекает чистый горный воздух, живописные виды, отличный сервис и, конечно же, возможность порыбачить. В водоеме водятся:

• судак;

• карп;

• окунь;

• белый амур;

• сом;

• толстолобик;

• карась и другие виды.

Согласно отзывам посетителей, рыба очень вкусная. Многие виды – практически без костей и отлично подходят для жарки на гриле. Владельцы комплекса регулярно зарыбливают водоем, поэтому хороший улов обеспечен каждому. Глубина пруда – 2.5 м. Места для рыбалки хорошо оборудованы.

Тот, кто не хочет сидеть с удочкой, может просто отдохнуть на берегу, наблюдая за выпрыгивающими из воды карпами и наслаждаясь пением птиц (совсем рядом в лесочке обитают соловьи). На территории комплекса оборудованы беседки для больших и не очень компаний, есть мангалы. В кафе можно купить прохладительные напитки. Люди едут сюда на пикники, отмечают дни рождения и другие праздники, проводят корпоративы.

Среди сотрудников «Скифской деревни» есть экскурсоводы, наняв которых, можно посетить раскопки Римского поместья, существовавшего неподалеку от комплекса много веков назад. Это место находится на возвышенности – уже практически в горах. Отсюда открываются умопомрачительные виды виноградников и цветущих лугов.

Условия посещения «Скифской деревни»

Итак, отдых, Крым, рыбалка, «Скифская деревня»… Именно такой ассоциативный ряд выстраивается у тех, кому уже посчастливилось здесь побывать. Каковы же условия посещения?

1. Комплекс «Скифская деревня» открыт круглый год.

2. Бронировать места нужно по телефону, и желательно делать это заранее.

3. Стоимость рыбалки – 300 рублей за шесть часов с каждой снасти или 900 рублей за сутки.

4. Лимит на каждую снасть – 3 кг рыбы.

5. Стоимость аренды маленькой беседки – 600 рублей в день или 800 рублей в сутки.

6. Стоимость аренды большой беседки – 800 рублей в день или 1000 рублей в сутки.

Администрация «Скифской деревни» тщательно следит за порядком на территории комплекса. Это одно из лучших мест пресноводной рыбалки в Крыму. Цивилизованный отдых на лоне природы за относительно небольшие деньги обеспечен каждому желающему.