Скоблянка классическая

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Скоблянка классическая – это исконно славянское кушанье, которое включает в свой состав мясо либо птицу, обжаренный картофель, ароматные грибы и другие аппетитные продукты. Готовится блюдо достаточно просто, поэтому вы можете не сомневаться в том, что у вас все получится даже с первого раза. Подавать скоблянку можно к семейному обеду либо ужину, будьте уверены, что все члены вашей семьи скажут вам огромное спасибо за такой вкусный и ароматный прием пищи!

Классическая скоблянка с картошкой

Классическая скоблянка с картошкой – это сытное основное кушанье, для приготовления которого потребуется несколько видов мяса, овощи и грибы. Такое сочетание компонентов никого не оставит равнодушным, потому как невероятный аромат заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки.

Скоблянка классическая

Ингредиенты –+3 порц.

  • Картофель 4 шт.
  • Говядина 200 гр.
  • Свинина 200 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Грибы  по вкусу
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 30 мин.

  1. Скоблянка классическая

    Подготавливаем все необходимые ингредиенты и начинаем готовить классическую скоблянку.

  2. Скоблянка классическая

    Слой за слоем удаляем шелуху с лука, нарезаем тонкими полукольцами.

  3. Скоблянка классическая

    На разогретом растительном масле поджариваем лук, а затем убавляем пламя и томим до мягкости, посыпав щепоткой соли.

  4. Скоблянка классическая

    Очищенную картошку режем на дольки и забрасываем в кипящую воду, засекаем три минуты и после откидываем на дуршлаг.

  5. Скоблянка классическая

    Параллельно до готовности отвариваем грибы, так же, как и картофель, перекладываем в сито или дуршлаг, дабы избавиться от лишней жидкости.

  6. Скоблянка классическая

    Подмороженную говядину нарезаем тонкими слайсами и обжариваем на разогретом растительном масле, выложив кусочки в один слой.

  7. Скоблянка классическая

    В момент, когда мясо почти готово – солим.

  8. Скоблянка классическая

    Аналогично говядине, готовим свинину.

  9. Скоблянка классическая

    В одной сковородке прогреваем два вида мяса, грибы и лук. Добавляем дольки картошки и держим на огне до образования характерной корочки.

  10. Скоблянка классическая

    Кушанье пробуем и при необходимости досаливаем, перчим и подаем к столу. Приятного аппетита!

Мясная скоблянка классическая

Мясная скоблянка классическая – это древнерусское блюдо, которое в этой жизни обязан попробовать каждый! Сочетание различных компонентов подарит вам не только гастрономическое удовольствие, но также надолго избавит от голода и зарядит энергией до самого вечера!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг.
  • Курица – 300 гр.
  • Вырезка говяжья – 300 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Шампиньоны – 100 гр.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Сливки – 120 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу с клубней картофеля, ополаскиваем и режем соломкой.

Скоблянка классическая

Шаг 2. Замораживаем мясо и после нарезаем максимально тонкими пластинами.

Скоблянка классическая

Шаг 3. Очищаем лук и рубим полукольцами средней толщины.

Скоблянка классическая

Шаг 4. В глубокую сковородку наливаем подсолнечное масло и прогреваем, быстро обжариваем птицу и говядину в собственном соку.

Скоблянка классическая

Шаг 5. В отдельной сковороде на умеренном пламени поджариваем картошку.

Скоблянка классическая

Шаг 6. Доводим до готовности мясные составляющие, добавив приправы и лук (под крышкой). В конце добавляем слайсы шампиньонов.

Скоблянка классическая

Шаг 7. Заливаем компоненты сливками, перемешиваем и выкладываем картошку.

Скоблянка классическая

Шаг 8. Ароматное блюдо сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Скоблянка классическая

Скоблянка из свинины с картошкой и грибами в духовке

Скоблянка из свинины с картошкой и грибами в духовке – это комплексное кушанье, которое включает в себя, как мясные составляющие, так и овощной гарнир, который в процессе тепловой обработки, максимально пропитываются жирком и получаются безумно сочными и вкусными.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1,2 кг.
  • Картошка отварная – 6 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Грибы сухие – 1 горсть.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Лист лавра – 3 шт.
  • Кабачок молодой – 1 шт.
  • Грибной отвар/бульон – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса замачиваем грибы в прохладной воде, а после отвариваем около 10 минут с момента закипания. Параллельно варим мясо, приправив лавровым листом, перцем и солью.

Скоблянка классическая

Шаг 2. Мелко нашинкованный лук пассеруем на сливочном масле до мягкости, забрасываем грибы и ждем еще пару минут – заливаем грибным отваром либо мясным бульоном.

Скоблянка классическая

Шаг 3. В отдельной сковородке поджариваем бруски молодого кабачка.

Скоблянка классическая

Шаг 4. К зажарке грибов с луком выкладываем волокна отварного мяса, подливаем еще немного грибного отвара и тушим около 20 минут. Затем вводим сливки и томим еще 5 минут.

Скоблянка классическая

Шаг 5. В это время отварной картофель прямо в кожуре разрезаем на 2-4 части в зависимости от размера. Подрумяниваем на сливочном масле и перекладываем в огнеупорную форму.

Скоблянка классическая

Шаг 6. Сверху кладем соус из мяса и грибов.

Скоблянка классическая

Шаг 7. Дополняем полуфабрикат крупными дольками томата.

Скоблянка классическая

Шаг 8. Посыпаем тертым сыром, молотым перцем и солью, ставим форму в духовку, прогретую до 180  градусов, и  запекаем 15 минут.

Скоблянка классическая

Шаг 9. Приятного аппетита!

Скоблянка классическая

Скоблянка с курицей

Скоблянка с курицей – это сытное и питательное кушанье, которое придется по вкусу всем любителем традиционных сочетаний. Для готовки потребуются те компоненты, которые, как правило, имеются в любой холодильной камере. Читаем и приступаем незамедлительно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 400 гр.
  • Картошка – 1,3 кг.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и нарезаем тонкими кольцами либо полукольцами.

Скоблянка классическая

Шаг 2. Чистим картошку, ополаскиваем и нарезаем брусочками.

Скоблянка классическая

Шаг 3. Максимально тонкими ломтиками режем нежное филе.

Скоблянка классическая

Шаг 4. На разогретом растительном масле жарим птицу до готовности – разбираем по волокнам, после подрумяниваем лук.

Скоблянка классическая

Шаг 5. Отдельно жарим картошку до мягкости, добавляем куриное мясо и лук – закрываем крышкой и томим до готовности всех составляющих.

Скоблянка классическая

Шаг 6. Готовое блюдо солим и перчим, украшаем укропом – дегустируем. Приятного аппетита!

Скоблянка классическая

Рыбная скоблянка

Рыбная скоблянка – это поистине царское кушанье, которое можно без сомнений предложить самым изощренным гостям и быть уверенным в том, что никто не усомнится в ваших кулинарных способностях. Для готовки потребуются морепродукты и несколько видов рыбки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Хек – 1 шт.
  • Рыба «ледяная» – 2 шт.
  • Креветки – 100 гр.
  • Тилапия – 1 шт.
  • Картошка – 500 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Лук красный – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 20 гр.

Для соуса:

  • Чеснок – 3 зуб.
  • Мука – 50 гр.
  • Сливки – 100 мл.
  • Молоко – 100 мл.
  • Сметана – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный красный лук и грибы нарезаем произвольными ломтиками среднего размера.

Скоблянка классическая

Шаг 2. Подрумяниваем два ингредиента на разогретом подсолнечном масле.

Скоблянка классическая

Шаг 3. Тщательно промытую картошку варим до мягкости прямо в кожуре, даем время остыть и нарезаем колечками.

Скоблянка классическая

Шаг 4. Морепродукты предварительно размораживаем на нижней полке холодильной камеры.

Скоблянка классическая

Шаг 5. Рыбное филе очищаем от косточек, удаляем панцирь и кишечную вену с креветок.

Скоблянка классическая

Шаг 6. В сковородке растапливаем сливочное масло и при постоянном помешивании высыпаем муку. Зубки чеснока измельчаем любым удобным способом.

Скоблянка классическая

Шаг 7. Активно работая лопаткой, добавляем сметану, молоко и сливки.

Скоблянка классическая

Шаг 8. Дополняем соус солью и чесноком – перемешиваем и тушим около 3 минут.

Скоблянка классическая

Шаг 9. В форму для запекания кладем картофель и порционные куски рыбы.

Скоблянка классическая

Шаг 10. Следующий слой – грибы и лук.

Скоблянка классическая

Шаг 11. Распределяем креветки.

Скоблянка классическая

Шаг 12. Поливаем заготовку сливочным соусом.

Скоблянка классическая

Шаг 13. Запекаем рыбную скоблянку на протяжении 25 минут (180 градусов).

Скоблянка классическая

Шаг 14. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Скоблянка классическая

Скоблянка с говядиной и шампиньонами

Скоблянка с говядиной и шампиньонами – это изумительно вкусное блюдо, которое порадует вас своим сливочным послевкусием, которое можно с легкостью получить, просто добавив немного сметаны. Этот ингредиент выступает идеальным связующим звеном между всем остальным составом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Шампиньоны – 150 гр.
  • Картошка крупная – 3-4 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Укроп – 3-4 веточки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подмораживаем говядину и нарезаем тонкими слайсами, толщиной не более двух миллиметров.

Скоблянка классическая

Шаг 2. Ломтики помещаем в пиалу и посыпаем молотым перцем и солью – перемешиваем и оставляем для пропитки.

Скоблянка классическая

Шаг 3. Мелко нарезаем очищенный репчатый лук.

Скоблянка классическая

Шаг 4. Произвольно измельчаем шампиньоны.

Скоблянка классическая

Шаг 5. На раскаленном растительном масле доводим лук до прозрачности.

Скоблянка классическая

Шаг 6. Засыпаем грибы и подрумяниваем, выпаривая влагу.

Скоблянка классическая

Шаг 7. Сдабриваем зажарку горчицей и сметаной – мешаем и пару минут прогреваем.

Скоблянка классическая

Шаг 8. Соус перекладываем в пиалу и уже в вымытой чистой сковородке жарим картофельные бруски до мягкости.

Скоблянка классическая

Шаг 9. В другой огнеупорной посуде быстро жарим говядину на небольшом количестве подсолнечного масла.

Скоблянка классическая

Шаг 10. Готовую картошку объединяем с соусом и мясом, аккуратно перемешиваем и держим на конфорке около 5 минут.

Скоблянка классическая

Шаг 11. По желанию посыпаем кушанье рубленым укропом и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Скоблянка классическая

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