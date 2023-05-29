Скоблянка классическая – это исконно славянское кушанье, которое включает в свой состав мясо либо птицу, обжаренный картофель, ароматные грибы и другие аппетитные продукты. Готовится блюдо достаточно просто, поэтому вы можете не сомневаться в том, что у вас все получится даже с первого раза. Подавать скоблянку можно к семейному обеду либо ужину, будьте уверены, что все члены вашей семьи скажут вам огромное спасибо за такой вкусный и ароматный прием пищи!

Классическая скоблянка с картошкой

Классическая скоблянка с картошкой – это сытное основное кушанье, для приготовления которого потребуется несколько видов мяса, овощи и грибы. Такое сочетание компонентов никого не оставит равнодушным, потому как невероятный аромат заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки.

Ингредиенты –+3 порц.

Картофель 4 шт.

Говядина 200 гр.

Свинина 200 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Грибы по вкусу

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Подготавливаем все необходимые ингредиенты и начинаем готовить классическую скоблянку. Слой за слоем удаляем шелуху с лука, нарезаем тонкими полукольцами. На разогретом растительном масле поджариваем лук, а затем убавляем пламя и томим до мягкости, посыпав щепоткой соли. Очищенную картошку режем на дольки и забрасываем в кипящую воду, засекаем три минуты и после откидываем на дуршлаг. Параллельно до готовности отвариваем грибы, так же, как и картофель, перекладываем в сито или дуршлаг, дабы избавиться от лишней жидкости. Подмороженную говядину нарезаем тонкими слайсами и обжариваем на разогретом растительном масле, выложив кусочки в один слой. В момент, когда мясо почти готово – солим. Аналогично говядине, готовим свинину. В одной сковородке прогреваем два вида мяса, грибы и лук. Добавляем дольки картошки и держим на огне до образования характерной корочки. Кушанье пробуем и при необходимости досаливаем, перчим и подаем к столу. Приятного аппетита!

Мясная скоблянка классическая

Мясная скоблянка классическая – это древнерусское блюдо, которое в этой жизни обязан попробовать каждый! Сочетание различных компонентов подарит вам не только гастрономическое удовольствие, но также надолго избавит от голода и зарядит энергией до самого вечера!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Курица – 300 гр.

Вырезка говяжья – 300 гр.

Лук – 1 шт.

Шампиньоны – 100 гр.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Сливки – 120 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожицу с клубней картофеля, ополаскиваем и режем соломкой.

Шаг 2. Замораживаем мясо и после нарезаем максимально тонкими пластинами.

Шаг 3. Очищаем лук и рубим полукольцами средней толщины.

Шаг 4. В глубокую сковородку наливаем подсолнечное масло и прогреваем, быстро обжариваем птицу и говядину в собственном соку.

Шаг 5. В отдельной сковороде на умеренном пламени поджариваем картошку.

Шаг 6. Доводим до готовности мясные составляющие, добавив приправы и лук (под крышкой). В конце добавляем слайсы шампиньонов.

Шаг 7. Заливаем компоненты сливками, перемешиваем и выкладываем картошку.

Шаг 8. Ароматное блюдо сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Скоблянка из свинины с картошкой и грибами в духовке

Скоблянка из свинины с картошкой и грибами в духовке – это комплексное кушанье, которое включает в себя, как мясные составляющие, так и овощной гарнир, который в процессе тепловой обработки, максимально пропитываются жирком и получаются безумно сочными и вкусными.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 1,2 кг.

Картошка отварная – 6 шт.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сливки 20% – 200 мл.

Сыр твердый – 150 гр.

Грибы сухие – 1 горсть.

Масло сливочное – 50 гр.

Лист лавра – 3 шт.

Кабачок молодой – 1 шт.

Грибной отвар/бульон – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса замачиваем грибы в прохладной воде, а после отвариваем около 10 минут с момента закипания. Параллельно варим мясо, приправив лавровым листом, перцем и солью.

Шаг 2. Мелко нашинкованный лук пассеруем на сливочном масле до мягкости, забрасываем грибы и ждем еще пару минут – заливаем грибным отваром либо мясным бульоном.

Шаг 3. В отдельной сковородке поджариваем бруски молодого кабачка.

Шаг 4. К зажарке грибов с луком выкладываем волокна отварного мяса, подливаем еще немного грибного отвара и тушим около 20 минут. Затем вводим сливки и томим еще 5 минут.

Шаг 5. В это время отварной картофель прямо в кожуре разрезаем на 2-4 части в зависимости от размера. Подрумяниваем на сливочном масле и перекладываем в огнеупорную форму.

Шаг 6. Сверху кладем соус из мяса и грибов.

Шаг 7. Дополняем полуфабрикат крупными дольками томата.

Шаг 8. Посыпаем тертым сыром, молотым перцем и солью, ставим форму в духовку, прогретую до 180 градусов, и запекаем 15 минут.

Шаг 9. Приятного аппетита!

Скоблянка с курицей

Скоблянка с курицей – это сытное и питательное кушанье, которое придется по вкусу всем любителем традиционных сочетаний. Для готовки потребуются те компоненты, которые, как правило, имеются в любой холодильной камере. Читаем и приступаем незамедлительно!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Филе куриное – 400 гр.

Картошка – 1,3 кг.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и нарезаем тонкими кольцами либо полукольцами.

Шаг 2. Чистим картошку, ополаскиваем и нарезаем брусочками.

Шаг 3. Максимально тонкими ломтиками режем нежное филе.

Шаг 4. На разогретом растительном масле жарим птицу до готовности – разбираем по волокнам, после подрумяниваем лук.

Шаг 5. Отдельно жарим картошку до мягкости, добавляем куриное мясо и лук – закрываем крышкой и томим до готовности всех составляющих.

Шаг 6. Готовое блюдо солим и перчим, украшаем укропом – дегустируем. Приятного аппетита!

Рыбная скоблянка

Рыбная скоблянка – это поистине царское кушанье, которое можно без сомнений предложить самым изощренным гостям и быть уверенным в том, что никто не усомнится в ваших кулинарных способностях. Для готовки потребуются морепродукты и несколько видов рыбки.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Хек – 1 шт.

Рыба «ледяная» – 2 шт.

Креветки – 100 гр.

Тилапия – 1 шт.

Картошка – 500 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Лук красный – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Сливочное масло – 20 гр.

Для соуса:

Чеснок – 3 зуб.

Мука – 50 гр.

Сливки – 100 мл.

Молоко – 100 мл.

Сметана – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный красный лук и грибы нарезаем произвольными ломтиками среднего размера.

Шаг 2. Подрумяниваем два ингредиента на разогретом подсолнечном масле.

Шаг 3. Тщательно промытую картошку варим до мягкости прямо в кожуре, даем время остыть и нарезаем колечками.

Шаг 4. Морепродукты предварительно размораживаем на нижней полке холодильной камеры.

Шаг 5. Рыбное филе очищаем от косточек, удаляем панцирь и кишечную вену с креветок.

Шаг 6. В сковородке растапливаем сливочное масло и при постоянном помешивании высыпаем муку. Зубки чеснока измельчаем любым удобным способом.

Шаг 7. Активно работая лопаткой, добавляем сметану, молоко и сливки.

Шаг 8. Дополняем соус солью и чесноком – перемешиваем и тушим около 3 минут.

Шаг 9. В форму для запекания кладем картофель и порционные куски рыбы.

Шаг 10. Следующий слой – грибы и лук.

Шаг 11. Распределяем креветки.

Шаг 12. Поливаем заготовку сливочным соусом.

Шаг 13. Запекаем рыбную скоблянку на протяжении 25 минут (180 градусов).

Шаг 14. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Скоблянка с говядиной и шампиньонами

Скоблянка с говядиной и шампиньонами – это изумительно вкусное блюдо, которое порадует вас своим сливочным послевкусием, которое можно с легкостью получить, просто добавив немного сметаны. Этот ингредиент выступает идеальным связующим звеном между всем остальным составом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Картошка крупная – 3-4 шт.

Луковица – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Укроп – 3-4 веточки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подмораживаем говядину и нарезаем тонкими слайсами, толщиной не более двух миллиметров.

Шаг 2. Ломтики помещаем в пиалу и посыпаем молотым перцем и солью – перемешиваем и оставляем для пропитки.

Шаг 3. Мелко нарезаем очищенный репчатый лук.

Шаг 4. Произвольно измельчаем шампиньоны.

Шаг 5. На раскаленном растительном масле доводим лук до прозрачности.

Шаг 6. Засыпаем грибы и подрумяниваем, выпаривая влагу.

Шаг 7. Сдабриваем зажарку горчицей и сметаной – мешаем и пару минут прогреваем.

Шаг 8. Соус перекладываем в пиалу и уже в вымытой чистой сковородке жарим картофельные бруски до мягкости.

Шаг 9. В другой огнеупорной посуде быстро жарим говядину на небольшом количестве подсолнечного масла.

Шаг 10. Готовую картошку объединяем с соусом и мясом, аккуратно перемешиваем и держим на конфорке около 5 минут.

Шаг 11. По желанию посыпаем кушанье рубленым укропом и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!