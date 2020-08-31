Сколько продуктовых пайков вам понадобится?

Заблаговременное планирование поездки и выбор правильных типов рационов влияет не только на возможную выживаемость, но и на вместимость и вес багажа. Благодаря множеству доступных опций рационы питания можно подогнать не только под размер рюкзака, но даже под свои предпочтения. Это правда, что стоит купить сухие пайки они могут понравиться, благодаря широкому выбору различных блюд и продуктов с высокой калорийностью вы можете практически выбирать из множества блюд быстрого приготовления.

На рынке так много видов, что процесс планирования и покупки может быть утомительным. Трудно определить, какой способ хранения продуктов питания лучше всего и какие запасы действительно потребуются. Хотя очень маловероятно, что вы будете отрезаны от пищи на длительный период времени — например, две недели, неплохо иметь при себе запас еды, который удовлетворит ваши потребности в питании примерно на 14 дней. По мнению специалистов и любителей выживания, или т.н. выживальщики — такое количество рационов будет оптимальным и безопасным. В зависимости от количества командировочных, запас необходимо умножить на количество человек. Многие производители предлагают на весь день полные пайки, которые помещены в аккуратную и легкую картонную коробку. Стоит изучить принцип

Консервы или коробка?

Многие туристы, отправляясь в лес или в горы, полагаются на традиционные консервы. Причиной этого может быть их общедоступность и тот факт, что это продукт с гораздо более длительным сроком хранения. Тем не менее, дегустационные тесты и различные опросы общественного мнения показывают, что хороший пищевой рацион имеет почти такой же срок хранения, как и консервы, и намного вкуснее и ценнее. Конечно, если они правильно упакованы. Важно, чтобы пищевые пайки были плотно закрыты и защищены от воздействия кислорода. Выбирая лучший пищевой рацион, стоит искать упаковку, усиленную толстым металлизированным слоем, который предотвратит окисление и порчу продуктов. К сожалению, слишком многие люди по-прежнему уделяют внимание вкусу и разнообразию продуктов питания. потому что одна из самых упускаемых из виду и важных вещей — это правильное хранение (усиленная упаковка, правильная температура). Кроме того, пищевые пайки намного легче консервных банок и не так сильно нагружают багаж. Люди, у которых очень мало места в багаже ​​и которые не планируют путешествовать на большие расстояния, могут выбрать сухие пищевые пайки, которые обычно меньше по размеру и очень легкие. Несколько специальных энергетических батончиков или другой вид сухого пайка кажутся хорошим и ответственным решением. которые обычно меньше по размеру и очень легкие. Несколько специальных энергетических батончиков или другой вид сухого пайка кажутся хорошим и ответственным решением. которые обычно меньше по размеру и очень легкие. Несколько специальных энергетических батончиков или другой вид сухого пайка кажутся хорошим и ответственным решением.

Применение пищевых рационов

Помимо полезности рациона для солдат на войне, путешественников в длительных походах по дикой природе и других людей, которые планируют оказаться в экстремальных условиях, есть много других полезных применений для пайков. Покупка продуктовых упаковок сублимационной сушки и хранение их на своем участке, дома или в машине может быть вполне разумным решением в экстренных, непредвиденных ситуациях. На самом деле, неизвестно, когда может пригодиться постоянный запас пищи. Их преимущество в том, что они идеально подходят для хранения, а некоторые из них имеют внушительный срок хранения (более 30 лет).