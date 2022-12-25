Банкротство через суд, понятие и особенности

Процедура банкротства по правилам происходит в судебном порядке и согласно букве закона. Обращаться в судебную инстанцию могут как фирма-должник, так и его кредиторы, а также третьи лица, чьи интересы были нарушены компанией. Вам нужно найти арбитражного управляющего! Интересно же, сколько стоит процедура банкротства в 2022…

Понятие банкротства

Предприятие считают банкротом, когда оно неспособно отдать долги или выполнить взятые на себя обязательства после окончания срока, данного ему кредиторами. Банкротство – сложный и затратный процесс, который может быть реализован только через суд.

Условия для признания предприятия банкротом

Для юридического лица установлены следующие условия:

его долги превышают 100 000 рублей;

долги не выплачиваются длительный период времени (обычно это 3 месяца).

Для индивидуальных предпринимателей денежный порог меньше. Банкротство юридического лица может наступить, если он не может выплатить долги суммой более 10 000. Все дела о банкротстве рассматриваются по исковому заявлению в арбитражном суде.

Полномочия суда

Споры касаемо банкротства и совершения предпринимательской деятельности рассматриваются, как правило, в арбитражных судах. Главные полномочия судебных органов в этой сфере:

проведение процессов относительно банкротства и предпринимательских споров;

пересмотр дел, если были объявлены новые обстоятельства;

подача обращений в Кассационные суды для проверки легитимности законодательного документа;

пресечение правонарушений в экономической сфере;

ведение статистки подобных дел.

Исковое заявление

Правильно составленное заявление – уже полдела. В нем стоит указать контактную информацию о кредиторе и его должнике, претензии заявителя и документальное подтверждения справедливости указанных требований, цена иска, подтверждение того, что досудебный порядок был соблюден, список документов, прилагаемых к иску.

Если заявление в суд составлено неправильно – имеет ошибки или неточности, судебная инстанция может вернуть его до момента устранения недостатков. Чем быстрее будет подан иск, тем скорее можно будет запустить процесс банкротства предприятия.