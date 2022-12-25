Банкротство через суд, понятие и особенности
Процедура банкротства по правилам происходит в судебном порядке и согласно букве закона. Обращаться в судебную инстанцию могут как фирма-должник, так и его кредиторы, а также третьи лица, чьи интересы были нарушены компанией. Вам нужно найти арбитражного управляющего! Интересно же, сколько стоит процедура банкротства в 2022…
Понятие банкротства
Предприятие считают банкротом, когда оно неспособно отдать долги или выполнить взятые на себя обязательства после окончания срока, данного ему кредиторами. Банкротство – сложный и затратный процесс, который может быть реализован только через суд.
Условия для признания предприятия банкротом
Для юридического лица установлены следующие условия:
- его долги превышают 100 000 рублей;
- долги не выплачиваются длительный период времени (обычно это 3 месяца).
Для индивидуальных предпринимателей денежный порог меньше. Банкротство юридического лица может наступить, если он не может выплатить долги суммой более 10 000. Все дела о банкротстве рассматриваются по исковому заявлению в арбитражном суде.
Полномочия суда
Споры касаемо банкротства и совершения предпринимательской деятельности рассматриваются, как правило, в арбитражных судах. Главные полномочия судебных органов в этой сфере:
- проведение процессов относительно банкротства и предпринимательских споров;
- пересмотр дел, если были объявлены новые обстоятельства;
- подача обращений в Кассационные суды для проверки легитимности законодательного документа;
- пресечение правонарушений в экономической сфере;
- ведение статистки подобных дел.
Исковое заявление
Правильно составленное заявление – уже полдела. В нем стоит указать контактную информацию о кредиторе и его должнике, претензии заявителя и документальное подтверждения справедливости указанных требований, цена иска, подтверждение того, что досудебный порядок был соблюден, список документов, прилагаемых к иску.
Если заявление в суд составлено неправильно – имеет ошибки или неточности, судебная инстанция может вернуть его до момента устранения недостатков. Чем быстрее будет подан иск, тем скорее можно будет запустить процесс банкротства предприятия.