Сколько стоит процедура банкротства

По
Алина
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Сколько стоит процедура банкротства

Банкротство через суд, понятие и особенности

Процедура банкротства по правилам происходит в судебном порядке и согласно букве закона. Обращаться в судебную инстанцию могут как фирма-должник, так и его кредиторы, а также третьи лица, чьи интересы были нарушены компанией. Вам нужно найти арбитражного управляющего! Интересно же, сколько стоит процедура банкротства в 2022…

Понятие банкротства

Предприятие считают банкротом, когда оно неспособно отдать долги или выполнить взятые на себя обязательства после окончания срока, данного ему кредиторами. Банкротство – сложный и затратный процесс, который может быть реализован только через суд.

Условия для признания предприятия банкротом

Для юридического лица установлены следующие условия:

  • его долги превышают 100 000 рублей;
  • долги не выплачиваются длительный период времени (обычно это 3 месяца).

Для индивидуальных предпринимателей денежный порог меньше. Банкротство юридического лица может наступить, если он не может выплатить долги суммой более 10 000. Все дела о банкротстве рассматриваются по исковому заявлению в арбитражном суде.

Полномочия суда

Споры касаемо банкротства и совершения предпринимательской деятельности рассматриваются, как правило, в арбитражных судах. Главные полномочия судебных органов в этой сфере:

  • проведение процессов относительно банкротства и предпринимательских споров;
  • пересмотр дел, если были объявлены новые обстоятельства;
  • подача обращений в Кассационные суды для проверки легитимности законодательного документа;
  • пресечение правонарушений в экономической сфере;
  • ведение статистки подобных дел.

Исковое заявление

Правильно составленное заявление – уже полдела. В нем стоит указать контактную информацию о кредиторе и его должнике, претензии заявителя и документальное подтверждения справедливости указанных требований, цена иска, подтверждение того, что досудебный порядок был соблюден, список документов, прилагаемых к иску.

Если заявление в суд составлено неправильно – имеет ошибки или неточности, судебная инстанция может вернуть его до момента устранения недостатков. Чем быстрее будет подан иск, тем скорее можно будет запустить процесс банкротства предприятия.

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