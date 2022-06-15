Снять квартиру в аренду в Симферополе

Как найти сайт аренды квартир?

Начало года — это период небольшого оживления на рынке долгосрочной аренды жилья. Аренда жилья, в частности квартир, всегда была востребована по разным причинам, но самая основная — это отсутствие личных квадратных метров для комфортной жизни. Иногда квартиры арендуют на короткий срок во время туристических поездок, для проведения романтических выходных со своей половинкой или праздников. Для того чтобы избежать проблем и не попасться на удочку аферистов, следует придерживаться ряда правил при съеме жилплощади. Рекомендуем вам перейти на сайт аренды квартир и рассмотреть актуальные объявления.

Правила безопасной аренды квартиры

Чтобы безопасно и быстро решить вопрос с арендой жилья, следует выбрать агентство по недвижимости, где опытные риелторы подберут нужный вариант и гарантируют чистоту сделки. Можно снять квартиру в Симферополе и самостоятельно, но строго придерживаясь ряда правил. На что следует обратить внимание:

Сдать в аренду квартиру может только ее собственник, поэтому необходимо сверить документы и убедиться, что перед вами именно собственник.

В договоре четко указывается порядок расчетов за помещение, в том числе коммуналку, телефон и интернет.

Обозначается срок аренды и порядок расторжения договора, сумма возможного залога.

Жилье передается в пользование с обязательным подписанием акта передачи, где описывается вся мебель, бытовые приборы, находящиеся в квартире и их состояние.

Обязательно снимаются показания со счетчиков учета, а данные вносятся в акт передачи.

Дополнительно в договоре обговаривается количество проживающих, возможность субаренды. Не лишним будет добавить пункт о проведении ремонтных, иных работ и порядке их оплаты.

Где найти квартиру для аренды

Существует огромное количество интернет площадок с объявлениями по аренде, где снять квартиру предлагают как собственники, так и агентства, к которым предварительно обратились владельцы квартир. Можно поискать подходящий вариант в специальных колонках городских газет, но этот вариант становится все менее актуальным в связи с развитием сети.

Сложность состоит в том, что на рынке аренды часто используются различные схемы мошенничества, когда сторонние люди выдают себя за собственников, принимают денежные средства, а потом пропадают. Чтобы избежать этого, лучше воспользоваться услугами проверенных агентств недвижимости – они не только владеют обширной базой квартир, но и гарантируют полную безопасность сделки.