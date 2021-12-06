Сопровождение и охрана грузов. Физическая охрана в Екатеринбурге

9 главных причин, почему вы должны использовать курьерскую компанию для доставки

# 1. Курьерские компании могут забрать и доставить вашу посылку в тот же день, решая проблемы с доставкой в ​​последний момент.

Курьеры доставляют наземным транспортом, поэтому пункт назначения должен быть доступен в тот же день, при условии стандартного времени в пути от места посадки до места доставки.

# 2. Курьерские компании часто могут сэкономить частным лицам и предприятиям деньги по сравнению с экспресс-доставкой и доставкой в ​​одночасье, особенно когда перевозка тяжелая или громоздкая. Если вы проживаете в Екатеринбурге, то лучшим вариантом по быстрому и недорогому сопровождению грузов. В таких ситуациях важна будет физическая охрана в Екатеринбурге.

Расстояние является основным фактором стоимости в кавычках курьерской доставки не вес, 20 фунтов. против 200 фунтов. оказывает гораздо меньшее влияние на стоимость доставки с помощью курьерской компании. Сравните стоимость доставки курьером в тот же день с суточной, когда пункт назначения доставки составляет 60 миль или ближе.

# 3. Курьерские компании могут забрать и доставить 24/7, включая вечера, выходные и праздничные дни, предоставляя услуги доставки, когда стандартные транспортные компании не доставляют.

# 4. Курьерские компании предоставляют индивидуальные услуги доставки по разумным ценам.

Курьерские компании предоставляют уникальные решения доставки для предприятий, такие как доставка покупок «от двери до двери», сбор чувствительных предметов, таких как скоропортящиеся продукты питания или медикаменты, критические детали для транспортных средств или производственных предприятий, а также маршрутные доставки для повторных отправлений один раз в неделю до 7 дней.

# 5. Курьерские компании обеспечивают гарантию обслуживания, предоставляя страховку, проверку данных и стандарты производительности для курьерских водителей …. Круглосуточные диспетчеры и отслеживание отправлений для срочных и срочных поставок.

# 6 . Использование курьерских компаний снижает потребность компаний в поддержании собственных автопарков за счет аутсорсинга сезонных, временных или полных поставок.

Курьерские компании могут предоставлять водителей и транспортные средства, когда это необходимо для доставки клиентам или перемещения товаров между точками, что позволяет компаниям выделять ресурсы для своей главной цели: продажи своей продукции вместо управления поставками.

# 7. Курьерские компании предоставляют специализированные службы доставки, которые не предлагают большинство стандартных поставщиков услуг доставки, такие как последний рейс, обслуживание в рамках судебного процесса и доставка белых перчаток.

# 8. Курьерские компании могут сэкономить деньги клиентов за счет объединения грузов … объединяя поставки в пределах одинаковых маршрутов, тем самым снижая затраты.

# 9. Курьерские компании предоставляют предприятиям розничной торговли экономически эффективный вариант доставки продукции в тот же день … для повышения продаж, удовлетворения и повышения лояльности клиентов.