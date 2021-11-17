Советы по стильному ношению кардигана

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Евгений
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Советы по стильному ношению кардигана

Как правило: плотнее, хлопок, с рисунком = более повседневный; тоньше, шерсть, однотонный = менее повседневный. Кардиганы из тонкой шерсти подходят под пиджаки и даже без пиджака выглядят наряднее и традиционнее. Более толстые кардиганы выглядят как верхняя одежда и имеют тенденцию быть более повседневными. Это особенно верно в отношении толстых хлопковых кардиганов, некоторые из которых могут выглядеть как свитшоты.

Конечно, из этого правила есть исключения: есть стильные толстые шерстяные кардиганы, которые можно заменить спортивным пальто, и тонкие повседневные хлопковые кардиганы, которые следует сочетать только с джинсами.

Хороший пример изящных кардиганов на праздничную тему, которые мне нравятся. Носите их весь ноябрь и декабрь. Когда вы это делаете, вам не обязательно так учтиво смотреть на людей, но вы могли бы.

Что касается цвета, кардиганы с рисунком (на груди и плечах) выглядят более непринужденно, а иногда дизайн делает их особенно подходящими для ношения в период праздников, что вам и следует; Я считаю, что у каждого мужчины должен быть хотя бы один (не уродливый) рождественский кардиган. Кардиганы однотонных классических цветов — черного, темно-синего, коричневого и серого — будут смотреться более консервативно и формально.

Несмотря на то, что это менее традиционно, мистер Роджерс хорошо раскрутил кардиган на молнии, оставив его частично расстегнутым, чтобы сохранить эффект v-образного выреза. Мистера Роджерса часто используют в качестве примера того, как вы не хотите выглядеть, но, честно говоря, сосед, я думаю, что вся эта прическа была немного занудной и работала на него.

В общем, ходите с кнопками. Кардиганы могут быть закрыты на пуговицы, застежки или молнию. Пуговицы обычно создают самый классический красивый вид. Можно переключать переключатели, но они создают выступы, которые сделают ваш общий вид менее резким.

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