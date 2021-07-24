Современная агрономия — урожай и его продажа

Дозревание культуры сорго с использованием десикантов

В нашей стране многие частники и аграрные предприятия занимаются выращиванием культур, которые перед сбором урожая подвергаются обработками десикантами. Поскольку в большей части Украины преобладают условия сурового климата, то выращиваемые растения не успевают до конца созреть. Именно, поэтому используются десиканты с целью дозревания культур и упрощения уборки урожая. Так, например, обязательной обработке подвергается злаковое яровое растение семейства Мятликовых под названием сорго, родиной которого считается Эфиопия. Естественно, чтобы его вырастить в наших суровых условиях, без применения химикатов не обойтись. Успех урожая зависит и от того, какие семена сорго были выбраны для посева. Если у вас избыточный урожай и вы хотите на этом заработать, то онлайн-сервис https://agronizer.ua/ специально разработан под эти задачи.

Выращивание яровой культуры – сорго

Еще в IV веке до нашей эры эту культуру начали выращивать на севере-востоке Африки, в общем, откуда она и родом. Постепенно сорго распространилась по всему миру: по странам Америки, Азии, Европы, России и странам СНГ. Причем в Европе его начали культивировать в XV веке, а в Америке в XVII веке.

По внешнему виду сорго напоминает кукурузу. Сегодня особенно популярно злаковое растение в США, его выращивают в Кентукки, Коннектикуте, Миссури и других штатах. Из 60 известных видов в Америке произрастает 40 видов этого культурного растения.

В ряде стран, например Нигерии и Индии сорго имеет важное значение для экономики, поскольку из него изготавливаются продукты пищевой промышленности – крахмал, мука, крупы, сорговый сироп, сорговый мед и т.д. В зависимости от вида посева культуры осуществляется производство того или иного продукта:

травяное сорго – пища для скота;

лимонное сорго – приправы для мяса, рыбы, овощных блюд;

зерновое сорго-крахмал, мука;

сахарное сорго-патока для кондитерских продуктов питания.

В нашей стране выращиваются все из представленных видов. Раньше, когда в Украины впервые начали выращивать сорго, то многие агрономы не до конца были удовлетворены полученным урожаем, так как из-за холодного климата он не успевал созревать. Но времена изменились и с начала в промышленных масштабах, а затем и в частных для выращивания культуры стали использовать десиканты.

Что дают десиканты растению

Десикантами сорго обрабатывается перед самым сбором урожая, примерно за 7-10 дней. Благодаря химикату урожай быстрее дозревает что влияет, прежде всего, на его качество. К тому же удается убрать огород до наступления холодов. Воздействие препарата никак не влияет на вкусовые качества растения и не оставляет в нем ядовитые вещества.

Десикант может иметь основу из калийной соли, изопропиламинной соли, диквата, карфэнтразон-этила. Так, если используется химикат на основе калийной соли, то расход активированного вещества составляет в среднем 2,5-3 л/га. Расход десиканта зависит от степени произрастания сорняков на культуре.

Заключение

Таким образом, чтобы достичь высококачественного урожая сорго, необходимо перед его сбором осуществить обработку десикантами. Поскольку сорго – растение теплолюбивое, то оно может полностью дозреть лишь с использованием данного химиката.