Современное отопление на газовом котле

Выбирая газовый котел для отопления своего дома, следует учитывать несколько его характеристик. Во-первых, имеются несколько его типоразмеров (настенные, напольные). Здесь разница между котлами отличается только наличием нижних крепежей, при помощи которых устанавливается на пол котел. Настенный также можно устанавливать прямо на напольное покрытие, но потребуется оборудовать специальные подставки.

Ещё следует учитывать закрытость или открытость камеры сгорания. Закрытые более энергоэффективные, безопасные при использовании, но стоят существенно дороже. Зато с их помощью можно неплохо экономить газ, который уже не с каждым годом, а месяцем дорожает. И приходящие счета за отопление все сильнее бьют по карману. Закрытые газовые котлы также удобны тем, что их можно использовать даже в маленьких помещениях, но потребуется организовать воздухообмен котла (провести вентиляционную систему). И закрытые котлы имеют больший вес и габариты.

Ещё газовые котлы разделяются на одноконтурные и многоконтурные. Многоконтурный более эффективный, быстрее обогревает помещение, но снова-таки – более габаритный, стоит дороже, весит больше, сложней производится его установка.

И последнее, на что следует обращать внимание – это на мощность, которая измеряется в киловаттах. Здесь все предельно просто – чем выше мощность, тем лучше обогревает помещение котел. К примеру, газовый котел бакси, с которым более детально можно ознакомиться по адресу во всемирной паутине, имеет мощность в пределах 20-40 киловатт. Котлы закрытого типа имеют мощность до 20 киловатт, но при этом обогревают ничем не хуже, чем котел открытого типа на 40-50 киловатт. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с консультантом.

На что обратить внимание во время выбора газового котла

Покупка газового котла является непростой задачей для каждого человека. Потому как при огромном выборе самых разных котлов, вам необходимо не растеряться и выбрать именно тот, который подходит вам и подходит вашим условия. У каждого из газовых котлов, приобрести которые можно на сайте teplorry.com.ua, существуют свои особенности относительно монтажа, а также его использования.

Типы газовых котлов

Первым типом являются котлы отопления газовые напольные. Они считаются традиционными. Для того чтобы их установить нужно отдельное помещение, потому как они довольно-таки внушительных размеров и тяжелы по весу. Монтировать такие котлы могут только профессионалы своего дела.

Теплообменник такого типа котла чаще всего изготавливают, применяя сталь или же чугун. В этом пункте разница не очень ощутима. Сталь просто немного легче и очень ударостойка. Чугун же толще и может использоваться на протяжении многих лет. Поэтому в этом случае выбирать приходиться, ориентируясь исключительно на свой вкус.

Напольные котлы

Напольные газовые котлы бывают атмосферные и вентиляторные. Различие их заключается в типе горелки. Газовый котел, в котором стоит атмосферная горелка намного проще относительно его устройства. Работает он, не издавая шума, а 80 кВт, это максимальная мощность, которой он может достигнуть. В котлах с вентиляторной грелкой существует более высокая производительность, так как они могут достигать мощности до нескольких тысяч ватт. Однако стоит отметить то, что цена за такой котел очень высока.

Настенные котлы

Отличие настенных котлов от напольных заключается, не только в их положении. Одним из первых отличий является теплообменник, который изготовлен с применением меди. Во вторых такой котел намного компактнее изящнее в отличие от предшествующего.

Но стоит отметить и недостаток таких котлов – это невысокая мощность, а также производительность в отличие от напольных. Поэтому использовать его для осуществления отопления в больших конструкциях не получиться. Такой вид котла будет идеально подходить для отопления в квартирах или же в коттеджах не большого размера.

Исходя из всего вышесказанного выбор газового котла – очень ответственное решение. Ведь о того какой котел вы выберете, будет зависеть коэффициент полезного действия, мощность, экономичность котла а также его производительность.