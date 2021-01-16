Современные телекоммуникационные технологии

Облачная IP-телефония и ее преимущества

Связь через Интернет даёт пользователю возможность доступа к статистической информации о звонках. То есть можно узнать о времени и продолжительности звонка, времени ожидания, узнать номер звонившего и кто принял вызов, а также другую информацию. Виртуальная АТС для облачной IP-телефонии работает достаточно просто. Звонок клиента поступает на платформу виртуальной АТС, затем обрабатывается и перенаправляется на один из номеров в соответствии с заданной схемой переадресации. Если вы ищите выгодные тарифы мобильного оператора, на мобильном интернете которого можно было бы обустроить себе IP-телефонию, то рекомендуем вам рассмотреть тарифы мобильного оператора МТС, которые можно регулировать через удобный личный кабинет https://mtscentr.ru/.

Если настроено голосовое меню, то оно предлагает звонящему выбрать номер менеджера или отдел. После выбора происходит переадресация на первое из доступных устройств. Также облачная IP-телефония с помощью виртуальной АТС позволяет создать «умную» очередь звонков, помогающую обрабатывать входящие звонки согласно определённой концепции, переадресовывая звонки специалистам по направлению в зависимости от их компетенции, занятости и других факторов. Схем переадресации может быть столько, сколько необходимо для эффективной работы с клиентами. Обязательно установить резервные номера мобильных или стационарных телефонов, что позволит не потерять входящий звонок в случае перебоев с Интернетом.

На сегодняшний день универсальным для IP-телефонии является протокол SIP (Session Initiation Protocol) – протокол передачи данных. Он работает с использованием схемы «клиент-сервер», которая заключается в постоянном чередовании вопросов и ответов. Также для облачной IP-телефонии используются протоколы H.323 и MGCP.

Облачная IP-телефония позволяет быстро организовать связь без дорогостоящей аппаратуры, настройка виртуальной АТС не требует квалифицированного персонала, есть статистика звонков, гибкие настройки переадресации, существует возможность объединить сотрудников по всему миру, а также другие преимущества.