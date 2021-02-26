Создание канала на Ютубе — продвижение

Продвижение youtube

YouTube-каналы сейчас самый направление визуальной передачи информации, который вполне вытесняет привычное всем телевидение! Не упустите шанс занять свое место и найдите своих зрителей у нас!

Вы можете заказать просмотры на свои видео, таким образом, мы обеспечим вас потенциальной аудиторией! Попробуйте! Вы не пожалеете! Рекомендуем для примера посмотреть популярный канал приятный ильдар.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЕЙ НА КАНАЛ?

Количество и качество Ваших подписчиков зависит от многих факторов. Оформление канала и отдельных видео, создание мотивирующих трейлеров и связь с социальными сетями, подготовка и проведение рекламной компании. Все это требует определенных знаний, времени и сил. Именно поэтому в Well Run работают сертифицированные Google и YouTube специалисты.

КАК УДЕРЖАТЬ АУДИТОРИЮ?

Четко понимать кто Ваша аудитория, ее интересы и как с ней взаимодействовать, это основа стратегии развития любого успешного YouTube канала. Разрабатывая и соблюдая эффективную стратегию накрутки онлайна, мы поможем Вам увеличить количество и продолжительность просмотров видео, способствовать их попадания в поиск и рекомендации от YouTube.

КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА YOUTUBE?

YouTube предлагает собственную систему монетизации Ваших видео. Но это не единственный способ заработать в YouTube. С помощью прямой рекламы в своих видео, продакт-плайсмент, аудио упоминания, ссылки под видео, донаты и т.п., Вы сможете расширить набор инструментов заработка. При умелом использовании всех средств Ваш YouTube канал может стать успешным бизнес проектом.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ?

YouTube проверяет каждое загруженное видео или трансляцию на предмет соблюдения авторских прав, дублирование контента и соответствия законам тех или иных стран. Постоянно совершенствуется искусственный интеллект автоматически анализирует содержание канала, другие пользователи могут подать на Вас жалобу или Вы сами по незнанию допустили ошибку, но это все может привести к блокированию канала. Чтобы не допустить этого обратитесь за помощью к специалистам.

Совместно построим партнерские отношения между нами. Передовые технологии и умелый подход, создадут цепочки отношений со зрителем. Монетизацируем события с высокой выигрышной стоимостью для обеспечения стабильного роста Вашего дела.