Создание комфортной и безопасной городской среды, развитие территорий и насыщение их новыми функциями

Мусорная урна для общественных мест – точка сброса бытовых отходов, которая в отличии от альфатаров имеет небольшой объем (до 30 л). Урны обязательно и непременно устанавливаются в людных и проходных местах, а также в непосредственной близости от торговых заведений. Заказать уличные урны вы можете на сайте https://f3df.ru/katalog/product-category/maf/urny/.

Бак является одним из главных средств санитарии. Удачно размещенная и грамотно изготовленная урна сделает округу на порядок чище, культурней и уютней.

Всю серию урн можно классифицировать по способу чистки приемного лотка на следующие категории:

На шарнире (поворотный лоток)

Стационарная емкость

Шарнирные баки имеют механизм поворота лотка, который позволяет очистить приемную емкость простым переворотом конструкции.

Стационарные же урны имеют более простое конструктивное исполнение, но вместе с тем они становятся непрактичными, так как чистка приемного лотка требует от обслуживающего персонала либо переворачивать бак (он может быть достаточно тяжелым), либо необходимо тратиться на одноразовые мусорные пакеты, которые за каждым разом закладываются в емкость.

Принято считать, что использование одноразовых пакетов – это затратный способ обслуживания территории, поэтому многие администраторы территорий отдают предпочтение именно шарнирным системам.

Для создания грамотной урны необходимо купить трубы по ГОСТу, а также раздобыть уголок и листовой металл.

Конструкция шарнирной урны

Конструктивное исполнение мусорной емкости с поворотным лотком не такое уж и сложное. Мусорный бак состоит из:

Опорной рамы

Приемной емкости

Чтобы зафиксировать лоток на каркасе и при этом была возможность поворота, емкость оснащается несколькими цапфами (штырями). Цапфы размещаются в специально подготовленных разъемах. Поверх вставленных в разъемы цапф навариваются защитные дужки, которые не дают выпасть цапфам из посадочных мест. Защитные дужки варятся с таким расчетом, чтоб не зажимать штыри (чтобы они свободно вращались).

Опорная рама состоит из основания и каркаса для фиксации самой урны.

В качестве приемной емкости используется классический прямоугольный лоток.

Если оснастить конструкцию каким-то декором в виде кованных завитушек, то мусорный бак будет еще и дополнительным украшением территории.

Как изготовить?

Высота конструкции в сборе не должна превышать 1,2 метра. По ширине и толщине лучше взять 300 мм.

На роль опоры берутся трубы. Площадь основания должна быть в несколько раз больше торцевого среза приемного лотка. Это делается для того, чтобы мусорный бак не опрокинулся в процессе чистки.

Для каркаса лучше использовать уголок.

Сам приемный лоток изготавливается из листовой стали. Толщина проката не должна превышать нескольких миллиметров, чтоб изделие было подъемным, мобильным и практичным.

Выкрашивается урна в нейтральный цветовой окрас.