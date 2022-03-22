Спецификации Nintendo Switch

Процессор Nintendo Switch поставляется с процессором Nvidia Tegra, поэтому вы можете играть в игры через карточную систему, а также возможность скачивать игры из любой страны, в отличие от предыдущих версий для устройств Nintendo.

Контроллеры Nintendo Switch

Контроллеры в новой версии устройства Nintendo Switch 2019 года получили некоторые новые функции, такие как управление движением, вибрация и ускорение с помощью датчиков, доступных в Joy-Con во многих привлекательных цветах. Которые можно разобрать для игры вдвоем или объединить два контроллера Joy-Con для игры в одиночку.

Одним из преимуществ устройства является возможность воспроизведения на экране телевизора с высоким качеством, наряду с качеством и точностью изображения, графики и прочной структурой устройства в дополнение к наличию хорошей системы вентиляции для устройство.

Минусы устройства

Базовая рама в меру слабая, плюс слишком сильное давление на основание устройства может привести к появлению царапин. Кроме того, нет бесплатных игр, доступных до покупки других игр.

В заключение хочу отметить, что устройство Nintendo Switch предлагает вам уникальный и неповторимый игровой опыт благодаря большой библиотеке игр в магазине Nintendo, отправляя карты Nintendo из AR Pay отсюда.