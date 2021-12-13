Спиртовые дрожжи для самогонных аппаратов и их особенности

Среднеценовой сегмент оборудования

Рассчитан уже на более продвинутого потребителя. Оборудование данной категории уже может включать в себя дополнительные компоненты, имеет емкость для браги, порядка 20-30 литров. (Для большинства покупателей именно этот вариант считается наиболее оптимальным, ведь он обеспечивает весьма высокое качество производимого напитка за относительно приемлемую стоимость).

Продвинутые самогонные аппараты

Эта категория оборудования уже рассчитана на профессиональных самогонщиков, которых интересует самогон высокого качества и возможность производить в крупных объемах (до 100 л за раз).

Такие аппараты оснащаются качественными элементами, их конструкция в разы сложнее, чем у первого типа, но и цена соответствующая!

Какой бы вариант вы не выбрали, в любом случае, вы получите оборудование высокого качества! Но, рекомендуем в ходе выбора все же обратиться к нашим специалистам, которые с радостью проконсультируют вас по интересующим моделям дистилляторов и помогут определиться, учитывая все индивидуальные критерии выбора, которыми вы руководствуетесь!