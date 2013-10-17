Сравнение стоимости аренды в лучших городах России для переезда

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Россия – самая большая страна в мире, в составе которой огромное количество городов. В каждом из них процветает своя жизнь, каждый город уникален и неповторим. Но с годами родные просторы приедаются, хочется разнообразия, новых эмоций, историй, впечатлений.

Именно поэтому люди решаются на переезд. Представляем три популярных для переезда города со сравнением стоимости аренды жилья.

Краснодар

Уровень среднего заработка на 2020 год: 34 895 тысяч рублей

Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 14 600 тысяч рублей

Особенности города

Всего в двух часа от города находятся Чёрное и Азовское моря. Место идеально подойдет для людей, которые ценят экологию: в городе нет промышленных предприятий.

Москва

Уровень среднего заработка на 2020 год: 88 900 тысяч

Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 31 900 тысяч

Особенности города

Столица магнитом притягивает людей, жаждущих лучшего уровня жизни. Город стремительно развивается. Миграционный прирост — 114 тысяч человек в год.

Санкт-Петербург

Уровень среднего заработка на 2020 год: 66 375 р.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 22 000 р.

Особенности города

Город вобрал в себя всё лучшее, Европейскую архитектуру, мировую культуру, Московский уровень жизни. Разве что с погодой дела не так хороши, 2/3 времени в году, над городом тучи.

Сравнение стоимости аренды:

Инфографика была построена, на основе анализа ВЦИОМ. Проанализировано более 40 тысяч объявлений, по трем вышеперечисленным городам.

Согласно данной статистике: Москва занимает лидирующую позицию по цене аренды жилья, следом идет Санкт-Петербург и Краснодар.

Москва:

Студия — количество предложений 1 161, средняя цена 37 500.

Комната — 9 903, средняя цена 15 000.

Однокомнатная квартира — 7 741, средняя цена 31 900.

Двухкомнатная квартира — 5 804, средняя цена 43 600 .

Трёхкомнатная квартира — 1 944, средняя цена 68 700.

Санкт-Петербург:

Студия — 3 437, средняя цена 20 500.

Комната — 5 141, средняя цена 11 800.

Однокомнатная квартира — 1 252, средняя цена 22 000.

Двухкомнатная квартира — 625, средняя цена 31 400.

Трёхкомнатная квартира —- 168, средняя цена 53 300.

Краснодар:

Студия — 388, средняя цена 13 000.

Комната — 364, средняя цена 7 100.

Однокомнатная квартира — 3 061, средняя цена 14 600.

Двухкомнатная квартира — 1 059, средняя цена 18 600.

Трёхкомнатная квартира — 180, средняя цена 28 900.

Информацию по аренде комнаты, а также других типов, можно посмотреть на странице сайта Onrealt.