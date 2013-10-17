UXDE dot Net
Главная » Статьи » Сравнение стоимости аренды в лучших городах России для переезда

Сравнение стоимости аренды в лучших городах России для переезда

А знаете ли вы?

от -

Россия – самая большая страна в мире, в составе которой огромное количество городов. В каждом из них процветает своя жизнь, каждый город уникален и неповторим. Но с годами родные просторы приедаются, хочется разнообразия, новых эмоций, историй, впечатлений.

Именно поэтому люди решаются на переезд. Представляем три популярных для переезда города со сравнением стоимости аренды жилья.

Краснодар

  • Уровень среднего заработка на 2020 год: 34 895 тысяч рублей
  • Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 14 600 тысяч рублей

Особенности города

Всего в двух часа от города находятся Чёрное и Азовское моря. Место идеально подойдет для людей, которые ценят экологию: в городе нет промышленных предприятий.

Москва

  • Уровень среднего заработка на 2020 год: 88 900 тысяч
  • Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 31 900 тысяч

Особенности города

Столица магнитом притягивает людей, жаждущих лучшего уровня жизни. Город стремительно развивается. Миграционный прирост — 114 тысяч человек в год.

Санкт-Петербург

  • Уровень среднего заработка на 2020 год: 66 375 р.
  • Стоимость аренды однокомнатной квартиры (средняя): 22 000 р.

Особенности города

Город вобрал в себя всё лучшее, Европейскую архитектуру, мировую культуру, Московский уровень жизни. Разве что с погодой дела не так хороши, 2/3 времени в году, над городом тучи.

Сравнение стоимости аренды:

Инфографика была построена, на основе анализа ВЦИОМ. Проанализировано более 40 тысяч объявлений, по трем вышеперечисленным городам.

Согласно данной статистике: Москва занимает лидирующую позицию по цене аренды жилья, следом идет Санкт-Петербург и Краснодар.

Москва:

  • Студия — количество предложений 1 161, средняя цена 37 500.
  • Комната — 9 903, средняя цена 15 000.
  • Однокомнатная квартира — 7 741, средняя цена 31 900.
  • Двухкомнатная квартира — 5 804, средняя цена 43 600 .
  • Трёхкомнатная квартира — 1 944, средняя цена 68 700.

Санкт-Петербург:

  • Студия — 3 437, средняя цена 20 500.
  • Комната — 5 141, средняя цена 11 800.
  • Однокомнатная квартира — 1 252, средняя цена 22 000.
  • Двухкомнатная квартира — 625, средняя цена 31 400.
  • Трёхкомнатная квартира —- 168, средняя цена 53 300.

Краснодар:

  • Студия — 388, средняя цена 13 000.
  • Комната — 364, средняя цена 7 100.
  • Однокомнатная квартира — 3 061, средняя цена 14 600.
  • Двухкомнатная квартира — 1 059, средняя цена 18 600.
  • Трёхкомнатная квартира — 180, средняя цена 28 900.

Информацию по аренде комнаты, а также других типов, можно посмотреть на странице сайта Onrealt.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *