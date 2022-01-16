Срочный вызов эвакуатора на Салтовке в течение 20-40 минут от 550 грн

Особенности грузовой эвакуации габаритного транспорта

Эвакуация легковых автомобилей процесс относительно несложный, с которым обычно справляется обычная ГАЗель с платформой и лебедкой. Небольшая масса легкового автомобиля не доставляет больших проблем. Даже если в результате ДТП или поломки, колеса машины заблокированы (или оторваны!). Мощная лебедка быстро затащит легковой автомобиль на платформу, где авто закрепляют и увезут в сервис (или гараж владельца).

С эвакуацией грузовых автомобилей имеющих огромную массу и большие габариты ситуация намного сложнее. А если произошло ДТП, где многотонный грузовик перевернулся, да еще и упал в придорожную канаву. Грузовому автомобилю эвакуации необходимо сначала перевернуть огромную машину, вытащить из канавы и только потом пробовать её доставить до места ремонта.

Как вы понимаете обычной лебедки тут не хватит, необходим целый комплекс специальных механизмов способных перемещать большие массы. Мощных лебедок требуется как минимум две. Поэтому грузовой эвакуацией занимаются специальные машины снабженные всем необходимым оборудованием. Само перемещение эвакуированного транспорта осуществляется тоже специальным образом. Под переднюю часть рамы грузовика вставляются специальные захваты, которые приподнимают переднюю часть грузовика.

Весь процесс "спасения" грузовика из кювета должен учитывать важный момент, это сохранение геометрии рамы автомобиля. При помощи обычного крана или большого трактора, раму можно повредить. что выльется в очень дорогостоящий ремонт. Поэтому эвакуацию грузовиков необходимо доверять профессионалам, которые не только имеют специальный транспорт, но и опыт работы в этой непростой сфере автобизнеса. Надежный грузовой эвакуатор в Салтовке от компании "https://evakuator-kharkov.kh.ua/evakuator-saltovka" является оптимальным решением. Круглосуточная эвакуаторная служба готова оказать содействие даже в самых сложных ситуациях.

В любом случае буксировка на коробке передач должна осуществляться в нейтральном положении. Это касается любого типа трансмиссии. В случае ДТП или столкновения на дороге буксировка противопоказана, поскольку в результате удара может быть повреждена тормозная система или рулевое управление. Вызов эвакуатора позволит избежать гораздо более серьезных проблем.