Старый Крым. Достопримечательности

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Старый Крым – город на востоке Крыма, расположенный в долине реки Чурюк-Су, известный своим целебным климатом и достопримечательностями. Этот старинный уголок дал название всему полуострову (до этого он назывался Таврикой либо Газарией).



Период расцвета Старого Крыма

Считать городом Старый Крым (крымскотат. Эски Къырым) начали в XIII веке н.э., когда он стал частью Золотой Орды. Хотя археологические раскопки говорят о гораздо более древних корнях этого селения.

Своего расцвета Старый Крым достиг в XIV столетии, когда через него пролегал Шелковый путь из Азии в Европу. Здесь можно было встретить как мусульман (половцев), так и христиан (русов, генуэзцев). Считается, что уроженцем этого города является Бейбарс – знаменитый своими военными и другими реформами султан Египта (XIII век). Именно с его щедрой руки на родине была построена мечеть, которая сейчас является древнейшим мусульманским религиозным сооружением Крыма.

Постепенно Старый Крым утрачивал свое стратегическое значение, а после перехода в подчинение Российской Империи и вовсе опустел (только к ХХ веку численность его населения выросла со 114 человек до почти 5 тысяч). Но этот город сохранил нечто большее – уникальные исторические достопримечательности, на основе которых современные путешественники могут воссоздавать у себя в воображении жизнь наших далеких предков. Туристы, «окунающиеся в объятия» Старого Крыма, насквозь пропитываются духом древности, без машины времени попадая на несколько веков назад.

Наследие эпохи Средневековья

Какие же исторические достопримечательности Старого Крыма сохранились до наших дней? В основном, это памятки архитектуры. Их можно разделить на две эпохи – Средневековую и эпоху Русификации.

Уже упомянутая мечеть Бейбарса предстает перед взором современного путешественника в развалинах. Ее архитектурный силуэт сейчас можно воссоздать лишь в воображении. А вот мечеть хана Узбека, расположившаяся недалеко от дара Бейбарса, функционирует до сих пор. Хотя построена она была ненамного позже, чем самая древняя мечеть Крыма.

Хан Узбек велел начать строительство нового религиозного сооружения в 1314 г. А спустя 20 лет к ней пристроили еще и медресе (религиозная школа). Сейчас о нем напоминают лишь живописные руины. А вот сама мечеть продолжает принимать верующих.

В трех с половиной километрах от города функционирует старинный армянский монастырь Сурб-Хач. Его соорудили в четырнадцатом веке, когда армяне, не желая попадать в рабство к монголам, бежали на полуостров.

В XVII веке Сурб-Хач стал центром паломничества для всех армян Крыма и Северного Причерноморья. Во времена правления Советов здесь находился пионерлагерь и лечебница. И только накануне нашего столетия монастырь возвратился в лоно Армянской церкви и продолжил свою первоначальную миссию.

На юге от Сурб-Хач дожили до наших дней развалины еще одного христианского монастыря – Сурб-Степанос. По мнению ученых, он еще древнее и в свое время был еще больше. Но природные колебания земли и горные оползни подействовали разрушительно на этот оплот христианства.

Наследие эпохи Русификации

Достопримечательности Старого Крыма эпохи Русификации имеют литературную основу. Самая популярная из них – это тропа Грина. Дорога, по которой писатель любил гулять по пути в Коктебель. Также знаменит среди туристов дом-музей им. Грина, открытый в 1960 г. благодаря усилиям его супруги.

Также функционирует дом-музей К. Паустовского, писателя и большого почитателя творчества Грина.

Можно посетить литературно-художественный музей, деятельность которого посвящена знаменитым людям, чья жизнь и творчество имели связь с городом. А таких было немало – поэты А. Ахматова, М. Цветаева, М. Волошин, знаменитый хирург Н. Амосов и многие другие.

Среди природных достопримечательностей Старого Крыма можно выделить уникальный источник Святого Пантелеймона.

Церквушка над источником Святого Пантелеймона

О его чудодейственной лечебной силе знали еще за четыре века до нашей эры. В советское время его пытались ликвидировать, засыпав песком. Но благодаря стараниям староверки К. Токаревой источник не иссяк, и сегодня многие, совершив омовение в его водах, ощущают значительное облегчение и прилив сил.