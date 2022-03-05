Степени крепости в элитном алкоголе

Средняя крепость

Содержание алкоголя в большинстве алкогольных напитков попадает в определенный диапазон:

Бренди, джин, ром, текила, водка и виски обычно имеют крепость 40% или крепость 80%. Некоторые спиртные напитки высокой крепости, в первую очередь виски и ром, достигают крепости более 50 процентов (100 градусов крепости). Вы также заметите, что многие ароматизированные водки и подобные ликеры разливаются в бутылки с крепостью 35 процентов (75 доказательств).

Крепость ликеров обычно варьируется от 15 до 30 процентов или от 30 до 60 градусов крепости. Некоторые из них имеют крепость 40 процентов (доказательство 80).

Крепость пива может варьироваться от 3,0% до 13,0% ABV , хотя большинство из них находится где-то между 4,0% и 7,0%. Десятичная точка почти всегда указывается (например, 4,2 процента), потому что пивовары указывают точный процент каждого напитка.

Вина, как правило, варьируются от 8 до 14 процентов ABV.

Tip Если вы немного подсчитаете, то заметите простую формулу, используемую для переключения между ABV и доказательством: Крепость x 2 = Доказательство. Например: 40 процентов ABV — это 80 доказательств

15 процентов ABV — это 30 доказательств

Оценка содержания алкоголя в смешанных напитках

Почему вчера вечером ты напился от двух мартини с водкой , когда на днях чувствовал себя прекрасно после трех стаканов виски ? Чем больше вы смотрите на содержание алкоголя в коктейлях, тем больше вы понимаете, что некоторые из них могут быть короткими и причудливыми, но на удивление мощными!

Все больше пьющих начинают беспокоиться о том, насколько крепки их смешанные напитки, а некоторые бары даже добавляют ABV в свои коктейльные меню. Репутация определенных стилей напитков или ликеров, которые в них входят, также может заставить вас почувствовать, что коктейль крепче или легче. Когда вы научитесь определять истинное содержание алкоголя в напитке, вы сможете лучше контролировать процесс принятия решений о том, что и когда пить.