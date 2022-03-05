Степени крепости в элитном алкоголе

Средняя крепость
Содержание алкоголя в большинстве алкогольных напитков попадает в определенный диапазон:
- Бренди, джин, ром, текила, водка и виски обычно имеют крепость 40% или крепость 80%. Некоторые спиртные напитки высокой крепости, в первую очередь виски и ром, достигают крепости более 50 процентов (100 градусов крепости). Вы также заметите, что многие ароматизированные водки и подобные ликеры разливаются в бутылки с крепостью 35 процентов (75 доказательств).
- Крепость ликеров обычно варьируется от 15 до 30 процентов или от 30 до 60 градусов крепости. Некоторые из них имеют крепость 40 процентов (доказательство 80).
- Крепость пива может варьироваться от 3,0% до 13,0% ABV , хотя большинство из них находится где-то между 4,0% и 7,0%. Десятичная точка почти всегда указывается (например, 4,2 процента), потому что пивовары указывают точный процент каждого напитка.
- Вина, как правило, варьируются от 8 до 14 процентов ABV.
Tip
Если вы немного подсчитаете, то заметите простую формулу, используемую для переключения между ABV и доказательством:
Крепость x 2 = Доказательство. Например:
- 40 процентов ABV — это 80 доказательств
- 15 процентов ABV — это 30 доказательств
Оценка содержания алкоголя в смешанных напитках
Почему вчера вечером ты напился от двух мартини с водкой , когда на днях чувствовал себя прекрасно после трех стаканов виски ? Чем больше вы смотрите на содержание алкоголя в коктейлях, тем больше вы понимаете, что некоторые из них могут быть короткими и причудливыми, но на удивление мощными!
Все больше пьющих начинают беспокоиться о том, насколько крепки их смешанные напитки, а некоторые бары даже добавляют ABV в свои коктейльные меню. Репутация определенных стилей напитков или ликеров, которые в них входят, также может заставить вас почувствовать, что коктейль крепче или легче. Когда вы научитесь определять истинное содержание алкоголя в напитке, вы сможете лучше контролировать процесс принятия решений о том, что и когда пить.