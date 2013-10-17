Стильные и удобные купальники

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Выбор и покупка купальника
Хотя в некоторых местах, к примеру, на Сицилии, он уже открыт, к летнему сезону каждой женщине необходим красивый и модный купальник. У вас есть такой купальник? Если нет, то сейчас самое время его приобрести. Какой купальник купить? Где купить купальник?
Мода нынешнего сезона рекомендует купальники цельные (купальники монокини) с различными вырезами по бокам. Такие купальники прекрасно скроют небольшой животик или послеродовые растяжки наших леди, и в то же время, они подчеркнут достоинства любой фигуры.
На отечественном рынке появились прекрасные коллекции монокини, представленные различными изготовителями. В крупных городах эти модели можно найти в специализированных магазинах. Вы можете по выгодной цене купить купальник на сайте insecret.com.ua.
Помимо монокини, постоянной популярностью у леди в возрасте пользуются закрытые купальники, обычно, темных тонов. Они визуально придают особую стройность фигуре.
Купальники по типам фигуры
Новогодние праздники наступят очень скоро, и каждая девушка мечтает выглядеть ошеломительно. Для этого они делаю все: диеты, спортивные занятия, салоны красоты. Конечно, главными являются физические нагрузки, однако не всем это доступно и рекомендовано. Однако выход есть всегда, и все врачи рекомендуют такой вид нагрузок, как плавание. Этот вид тренировок подходит любому человеку, независимо какое у него здоровье.
А для девушек аква-аэробика и плавание – это лучшие способы профилактики болезней и стимул выглядеть лучше всех. Но, помимо наличия абонемента в бассейн, для прекрасного пола, нужен также и купальник. Для начала нужно купить купальник в магазине. А выбрать его очень просто, надо только знать свой тип фигуры.
Грушевидной фигуре (когда бедра, немного больше плеч и грудной клетки) стоит визуально сузить бедра и сделать грудь больше. Выберите верх с пуш-ап либо с нашивками в несколько слоев. Бюст может отличаться по цвету от бикини либо шортиков, не столь важно.
Фигура Х-типа (ширина плеч равна объему бедер с четко выраженной талией). Таким обладательницам идеальных форм можно смело проявлять фантазию и экспериментировать с видами и фасонами.
Для фигуры, где бедра, плечи и талия на одном уровне, стоит сделать акцент на талии, к примеру, перевязав ее лентой. Идеально будут смотреться купальники сдельные.
Для женщин с фигурой, где плечи шире бедер, стоит акцентировать внимание на талии и нижней части. Купальник с рюшами и завязками будут замечательно сидеть на Вас.
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